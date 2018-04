Skvělá výhra, ale pořád jsme předposlední, upozornil stoper Baníku Šindelář

Co kromě toho, že jste dali o gól více než Sparta, rozhodlo o vašem vítězství?

Myslím si, že to, že všichni hráči jeli úplně na doraz. Někteří už toho měli v závěru opravdu plné kecky. Ale vyplatilo se nám to. Dostali jsme dva hloupé gól a spoustu šancí jsme ještě zahodili. Zase to vypadalo, že nás ta produktivita srazí, ale naštěstí jsme to zvládli a máme tři body.

Otevřel jste skóre utkání parádní trefou po standardní situaci. Byl to nacvičený signál?

Nemůžu to prásknout, čekají nás další zápasy (smích). Prostě to vyšlo. Řekneme si se spoluhráči, kdo kam jde a vyšlo to úplně parádně. Ještě, že je to natočené, protože to by mi nikdo nevěřil, že jsem dal gól nohou.

Je to pro vás hodně nezvyklé zakončovat nohou?

Vůbec, dávám tak góly normálně... (smích). Ale ne, moc jich není.

Vyrovnání přišlo z penalty po zákroku, který jste viděl hodně zblízka. Byla?

Jasně, že byla. Bylo to takové smolné. Vyhýbal jsem se, s někým jsem se tam srazil, ani nevím, kdo to tam přibíhal (Breda). Prostě penalta.

U toho druhého gólu Sparty jste zaškobrtnul...

Moje chyba, s tím si musím poradit. Byl to protečovaný balón, skočilo to, ale nemůžu se na to vymlouvat. Byla to trochu smůla, odrazilo se to pak přímo Kadlecovi do běhu. To se nesmí stávat, naštěstí mě ta chyba nemusí tolik mrzet, protože kluci pomohli a utkání jsme zvládli.

V tu chvíli byla smůla i to, že jste byl poslední a nebylo, kdo by zaskočil.

Byli jsme v tu chvíli trochu pod tlakem, Sparta sbírala odražené míče a z toho to i vzniklo. Ubránili jsme to, balón šel nahoru, ale hned zase zpátky. Těžko se to pak brání, nešlo si předat hráče.

Závěr ligy se blíží, pomůže takle výhra psychicky?

Máme radost, porazili jsme Spartu, která je stále top tým. Pořád jsme ale předposlední a není konec. Dneska to oslavíme, užijeme si těch patnáct tisíc lidí, kteří přišli a slavili s námi. Ale ono pořád není moc co slavit. Do konce jsou čtyři kola a když na téhle pozici zůstaneme až do konce, tak je tahle výhra k ničemu.

Už je to ale jenom o bod. To je příjemné, ne?

Ale jo, ale pořád jenom počítáme a počítáme. Až bude konec, tak to bude důležité.

Zmínil jste diváky, v závěru se zdálo, že se moc na hřišti neslyšíte. Museli jste si k sobě sbíhat, abyste si mohli předat pokyny?

Hlasivky trochu dostaly na frak, ale je to parádní. Taková atmosféra je skvělá jak pro nás, tak i pro hostující tým. I proto si moc přeji, abychom to zvládli. Tohle do ligy patří. Ti lidi byli fantastičtí, ale oni jsou skvělí pořád a my tuhle atmosféru zažíváme každý zápas. Doma i venku.

Na Spartu jste šli v improvizované obranné čtveřici. Jak byste obrannou hru hodnotil?

Zvládli jsme to. Je fajn, že kluci jsou nachystaní, že když někdo kvůli kartám či něčemu jinému vypadne, tak naskočí a zapadnou.

Trošku byly obavy, že to nemusí fungovat.

To je pochopitelné. Sestava se ustálila, dařilo se nám a museli jsme do toho nuceně sáhnout. Ale naštěstí jsme to zvládli.