Druhá příčka? Je to blízko, ale musíme dál bojovat, uvažuje olomoucký střelec Plšek

Čím to, že jste ve druhé polovině jara už šest kol v řadě neprohráli?

Jsme rádi, že bodujeme. Říkal jsem si, že asi neumíme hrát v zimě. V mrazech jsme prohrávali, teď finišujeme a vyhráváme. Vstoupili jsme do boje o uhájení pohárové pozice správnou nohou.

Takže případná druhá příčka je lákavou vidinou?

Musíme se koncentrovat na každý zápas. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Je to blízko. Chceme však potvrdit aktuální formu dalším bodovým ziskem, a především zvládnout sobotní utkání s Bohemians.

Už teď ale máte na třetím místě čtyřbodový náskok před čtvrtým Jabloncem a pětibodový před Spartou. Jak to vnímáte?

Krásný pocit. Do Teplic jsme přijeli vyhrát, co si budeme povídat. Nahrála nám ztráta Slavie, ale i Sparty. V autobuse cestou na sever Čech jsme slavili každý gól Baníku Ostrava do její sítě. Ale v hlavách jsme neměli tlak, že se nám naskýtá šance přiblížit se ke Slavii. Těší nás, že po utkání v Teplicích jsme zůstali jediným doma neporaženým týmem, protože jsme soupeři ukončili jeho domácí sérii.

Jak se cítíte v roli střelce rozhodujících gólů?

Hlavně jsem rád, že jsme si proti Ostravě i v Teplicích, kdy jsem pokaždé skóroval, zkušeně pohlídali závěry zápasů. Nejvýš stavím fakt, že vyhráváme.

Jste spokojen se svou dosavadní bilancí osmi branek v sezóně?

Není to jen záležitost střelce. V Teplicích jsme to měli 1+1 se Zahradníčkem, pokud jde o góly a asistence. Navzájem jsme si poděkovali. A taky nesmím zapomenout na brankáře Buchtu, který nás drží. Snad budou naše spolupráce s Tomášem Zahradníčkem a výkony gólmana pokračovat.