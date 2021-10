HOKEJ ONLINE: Kometa v bitvě s lídrem prohrává. Plzeň vyhnala brankáře Sparty

Kdo se dříve chytí? Olomoučtí hokejisté jedou do Karlových Varů po dvou nepříjemných a výrazných porážkách. Dvanáctí Západočeši prohráli dokonce už třikrát za sebou. Kdo si v KV Areně zvedne sebevědomí?

Krátkou projížďku po dálnici D10 absolvují hráčí Mladé Boleslavi, kteří cestují pod Ještěd. Forma obou celků se otočila a teď je na vlně Liberec. Bruslaři naopak budou chtít navázat na první vzájemný zápas, který vyhráli 2:1.

Jediná výhra v základní hrací době, pouhých osm bodů a beznadějně poslední pozice pro zlínské Berany. Nelichotivou situaci se budou snažit alespoň trochu zlepšit v Hradci Králové. Proti druhému celku to ale nebudou mít rozhodně jednoduché. Východočeši jsou v pohodě, doma navíc ještě neprohráli a jsou jednoznačným favoritem.

Jeden ze šlágrů kola uvidí Plzeň. Sparťané přijedou do Západních Čech po hodně rozporuplných výsledcích. V tabulce se celek Josefa Jandače propadl až na sedmou příčku a už pět zápasů v řadě nevyhrál. Indiáni mají o tři body více a pokud si chtějí na Spartu udržet bodový náskok, musí dnes zabodovat.

Od 17:20 bude vhozeno buly ve druhém šlágru, repríze loňského čtvrtfinále play off. Brno hostí Třinec. Je zajímavostí, že suverénní Třinec, který válcuje extraligu, přišel v minulém měření sil s Brnem o dvoubrankový náskok. Výhra by se domácím hodila i dnes. S 25 body zatím nejsou na příčce, jež by byla hodná jejich jménu.

Kladno jede do Litvínova s jasným cílem - snížit odstup na třináctý celek na pouhý bod. Před duelem totiž zeje mezi oběma celky čtyřbodová mezera. V prvním letošním duelu vládli Středočeši. Jak se celku s Jágrem, Plekancem a spol. povede tentokrát?

Do Vítkovic jedou Pardubice. Ostravští se v posledních zápasech herně i výsledkově zvedli a posouvají se tabulkou vzhůru. Cesta ze spodku ligy bude ale ještě dlouhá, navíc Pardubice jsou přetežkým soupeřem, který útočí dokonce na druhé místo v tabulce. Jak zápas celků, které mají solidní fazonu, dopadne?