Salák pozval na utkání v Bratislavě nejstarší fanynku, svoji 94letou babičku

„Byl to těžký zápas. Slovan dvě třetiny velmi dobře bránil, potom se nám povedlo dát gól z přesilovky a už jsme to nepustili. Závěr jsme kontrolovali, myslím si, že jsme měli trošku víc sil," hodnotil utkání český brankář, který k vítězství přispěl několika perfektními zákroky.

Salák strávil v KHL několik posledních sezón v Sibiru Novosibirsk a letos přestoupil do Jaroslavli. „Zatím je to těžký. Ještě to není, jak bych si to přál, aby to vypadalo," připustil. Brankář řekl, že ho v probíhající sezóně potěšila vychytaná nula proti bývalému klubu. Sibir se v loňské sezóně nedostal do play off a Salák to označil za jedno z největších zklamání ve své kariéře. „Play off je vyvrcholení soutěže. Loni to bylo velké zklamání," konstatoval.

Salák využil faktu, že nedělní utkání se hrálo nedaleko českých hranic a sháněl vstupenky i pro členy rodiny. „Přijel táta a 94letá babička. Byla asi nejstarší fanoušek tady na zimáku. Jsem moc rád, že mě přijeli podpořit," dodal s úsměvem.

V nároďáku skončil

Salák se už dříve nechal slyšet, že v české reprezentaci skončil. „To tak vyklouzlo mezi řečí, ale pro mě je to pasé už asi tři roky. Nejsem hráč, který musí dělat nějaká obrovská prohlášení. Cítil jsem to tak, že mám čtyři děti a léto chci věnovat sobě a rodině," zdůraznil.

Salák je rád, že je v novém klubu s krajanem Jakubem Nakládalem. „Ale není to tak, že bych si vybíral podle národnosti. Po těch třinácti letech venku je to už tak nějak jedno," dodal.

Český brankář připustil, že v Jaroslavli stále vzpomínají na letecké neštěstí, při němž v roce 2011 zahynulo celé mužstvo, včetně tří českých hokejistů. Bratislavské utkání bylo první po sedmém výročí tragédie. „Všichni ty kluky znali a ono to na člověka dolehne. Byli jsme na hřbitově a před stadiónem jsme položili klukům kytky. My na ně nezapomeneme, máme je v úctě a velice je respektujeme," zdůraznil.