Reprezentaci se omluvili tři Oceláři. Proč nebyl zájem o nejproduktivnějšího hráče play off?

Zatímco nově povolaní obránci David Musil z Třince a Jakub Krejčík z Brna by měli ve středu odletět s hokejovou reprezentací na Švédské hokejové hry, generálka pro mistrovství světa se nejspíš nebude týkat útočníka Komety Martina Nečase, jemuž kvůli chřipce byla nasazena antibiotika. Až podle zdravotního stavu hráčů se trenéři národního týmu na poslední chvíli rozhodnou, s jakým kádrem pro utkání v Södertälje a Stockholmu pocestují.

Hlavní kouč Josef Jandač má i se třemi nominovanými finalisty extraligy v současné chvíli k dispozici 38 hokejistů. Na soupisku pro Švédské hry jich přitom může zapsat o osm méně. „Je možné, že přesto vezmeme víc než třicet kluků a někteří s námi budou ve Švédsku jen trénovat," uvedl Jandač.

Hlavu mu při určení nominace motají zranění. Zcela jistě do Švédska s mužstvem nepoletí obránce Ondřej Vitásek, který kvůli potížím s kyčlí neabsolvoval úterní trénink v pražských Holešovicích.

Problémy má i Jaškin

Zcela fit nejsou ani beci Vojtěch Mozík (koleno), Adam Polášek (ruka) a útočníci Michal Řepík (zápěstí) a David Kaše, který dnes kvůli zlomenému ukazováčku pravé ruky podstoupil další rentgenové vyšetření. Problémy nově má i další útočník Dmitrij Jaškin, jenž bojuje s teplotou.

„Jestli bude mít dál teplotu, nemá smysl ho do Švédska tahat. To platí i u Nečase, pokud nedobere antibiotika," ví Jandač.

Ten měl pro zapojení se do přípravy před MS zájem i o třinecké obránce Vladimíra Rotha, Milana Douderu a Lukáše Krajíčka. První dva však dohrávali play off se zraněními, omluvil se i Krajíček.

„Lukáše jsem se zeptal, jestli by měl zájem reprezentovat. Do budoucna se chce soustředit na klubovou činnost a hlavně na rodinu. Je škoda, že se nezúčastní mistrovství světa, ale oceňuju, že mi to řekl na rovinu," prohlásil generální manažer národního týmu Jiří Fischer.

Mimo okruh zájmu pak zůstal nejproduktivnější hráč extraligového play off, třinecký útočník David Cienciala. „Měl výborné play off, výrazně se prosazoval v přesilovkách. Na ně už ale v kádru máme jiné hráče," vysvětluje Jandač.

Čeká se na vyjádření Voráčka

Naopak ale v plánech pro MS uvažuje o nejlepším střelci vyřazovací části Hynku Zohornovi z Brna. Bude záležet, jak se vyvine situace s případnými posilami z NHL.

„Čekáme na vyjádření Voráčka, uvidíme, jestli Krejčí s Pastrňákem postoupí s Bostonem přes Toronto. Záležet také bude na zdravotním stavu Řepíka, jenž má problémy se zápěstím. Podle toho budeme reagovat. Případně bychom Hynka Zohornu donominovali, mluvil jsme o tom už i s Liborem Zábranským," uzavírá Jandač.

Češi se na Švédských hrách utkají tento čtvrtek v Södertälje s domácí reprezentací, v sobotu na témže místě s Finskem a turnaj zakončí o den později ve Stockholmu proti Rusku.

Do šampionátu Češi vstoupí v Kodani 5. května proti Slovensku, v základní skupině v dánské metropoli pak postupně narazí ještě na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.