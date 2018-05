Sázkaři i bookmakeři na MS v Dánsku jednoznačně favorizují Kanadu. A co Češi?

Mezi širší hokejovou elitu Češi stále patří, ale k medailovým pozicím mají daleko. To lze vyčíst z kurzů sázkových kanceláří před startem mistrovství světa v hokeji v Dánsku. Jandačův tým drží u bookmakerů šestou pozici mezi kandidáty na mistra světa v kurzu okolo 15:1. Ještě loni se přitom Češi dělili o čtvrtou pozici - semifinálovou účast - s USA v kurzu 8:1.

„Týmy z elitní šestky nás dlouhodobě porážejí. Rusko, Švédsko, Finsko, USA, nemluvě o Kanadě, která hraje poslední roky vlastní šampionát a tím přispěla ke zvýšení kurzů i na ostatní země," vysvětluje kurzové rozdíly Miroslav Hora, hokejový bookmaker Tipsportu. „Navíc i letos budou mít nejlepší hokejové země soupisky plné hráčů NHL, což konkurenci ještě zvyšuje," dodává Hora.

Výkonnostní odstup od zbytku světa kurzově katapultoval do pozice favorita na zlato Kanadu. Loni ji dokázali ve finále překvapit Švédové, i proto se zařadili, tenisovou terminologií, do pozice dvojky turnaje. Třetí jsou „věční favorité" Rusové. Minimálně semifinálové ambice budou mít s kvalitním kádrem z NHL hokejisté USA. Nejlepší světovou šestici pak uzavírá Finsko a právě Česká republika.

Mladé pušky hlásí nástup

Český tým bude zkrátka útočit spíše ze zadních pozic. Že získá titul, věří asi 10 % domácích sázkařů. „Naši mají za sebou poměrně divokou přípravu. Na domácích Carlson Hockey Games tým působil celkem zajímavě, zaujali brankáři i pár mladých pušek, na Švédských hrách proti posíleným soupeřům zůstal pozitivní dojem už jen z gólmanů. Zejména duel s domácími musel trenéru Jandačovi nastavit zrcadlo," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Český výběr nepochybně posílí Plekanec s Gudasem, hořící obranu se trenérský štáb narychlo pokouší vylepšit Hronkem a Šulákem. Těžko však říci, na co to bude stačit. Samozřejmě si přejeme, aby náš tým došel co nejdál, při pohledu na soupisky Kanady, Švédska, Finska nebo Ruska to ale bude velmi složité," dodává Hanák.

Šampionát startuje zostra. Hned v pátek se hraje zámořské derby Kanada - USA, kde je sice favorit jasný, ale tato střetnutí bývají nevyzpytatelná. V sobotu ve 20:00 se zastaví život v bývalém Československu, které zažije bratrskou bitvu. „Naši jsou celkem jasnými favority v kurzu na výhru 1,48:1. Papírově máme prostě kvalitnější hráče, ale... Kolikrát už podobné prognózy nevyšly. Kurz na výhru Slovenska v zápase je 5,3:1," zdůrazňuje Hora.

Švédové mají nabitý tým

Ačkoli by Češi podle sázkařů měli být schopní Slováky s přehledem zdolat, bookmakeři jsou ohledně zlaté jízdy českých hochů poměrně skeptičtí. „Z pohledu kurzů je jasným favoritem Kanada. Loni její tažení za zlatým hattrickem nečekaně přerušili Švédové, kteří ovládli finále. Letos si tým javorových listů bude chtít spravit chuť, ovšem Švédové mají tentokrát tým opravdu nabitý a Kanadě budou minimálně šlapat na paty," avizuje Karel Brettschneider, bookmaker Chance.

Domácí tipéry však hlavně zajímá, jaké jsou vyhlídky české reprezentace. „Rád bych byl větším optimistou, ale naše šance mají momentálně kurz 16:1. To naznačuje, že možnost návratu našich hochů se zlatou medailí na krku je spíše teoretická. Ale správný fanoušek se přece nikdy nezdává," uzavírá Brettschneider.