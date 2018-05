Hykovi drží na MS palce i parťáci z Vegas. Má to však jeden háček

Zapnout počítač a podívat se na sestřih posledního utkání Vegas. I takhle začíná den Tomáše Hyky během hokejového šampionátu v Kodani. Útočník české hokejové reprezentace, jenž Zlatým rytířům patří a v sezóně za ně odehrál deset utkání s bilancí gólu a dvou asistencí, na dálku pečlivě sleduje počínání svého klubu. Vegas v premiérovém ročníku v NHL bojuje o Stanleyův pohár, dokonce už se probojovalo do finále Západní konference.

Musí vám dělat radost, jak se Golden Knights daří, že?

Zatím hrají parádně, je radost se na ně dívat. Pro mě to ale překvapení není. Když jsem viděl, jak kluci během sezóny hráli, trošku jsem čekal, že by mohli dojít daleko. Všechno jim vychází, tak snad půjdou ještě dál.

Před sezónou, kdy nový účastník NHL musel skládat tým v rozšiřovacím draftu z hráčů ostatních mužstev, by takový úspěch nenapadl snad nikoho...

Když se mužstvo před sezónou skládalo, nikdo nečekal, že půjde takhle daleko. Jenže tým si během sezóny sedl, navíc Gerard Gallant je skvělý trenér.

Vegas skvěle vyšla už základní část, bylo proto z mužstva i před play off cítit velké sebevědomí?

Když máte v bráně Fleuryho, který třikrát vyhrál Stanley Cup, dodá vám to sebevědomí. Mužstvo skvělými výkony drží, ale neskutečný je celý tým. Na výkony ze základní části dokázal navázat v play off.

Jste s hráči v kontaktu?

Každé ráno vždycky koukám na sestřihy jejich zápasů, navíc máme založenou skupinu, v níž si společně píšeme. Občas jim napíšu, že jim gratuluju. Hodně jsem v kontaktu s klukama, se kterými jsem nastupoval na farmě, a teď hrají v prvním týmu.

S kým nejčastěji?

Hlavně s Tomášem Noskem, s ním se znám nejlíp. Všichni jsme si výborně sedli, jsme kamarádi.

Reagovali zase oni na vaši účast na mistrovství světa?

Popřáli mi hodně štěstí, ať mi turnaj vyjde. Zdůrazňovali ale, ať rozhodně neporazíme Kanadu nebo Ameriku. Odpovídal jsem jim, že na to je ještě čas až případně do play off. I tak jsem jim ale říkal, že je když tak stejně porazíme.

Las Vegas je proslulé především nočním životem a kasiny. Zajdete do nich někdy?

Já osobně ne, ale je pravda, že tam jsou všude. Život ve Vegas je skvělý, město žije hokejem. Pro lidi je to něco nového a mají o něj zájem. Je paráda, když se jdete někam projít a lidi vás poznávají a chtějí po vás autogram nebo fotku.

Jak tedy trávíte volný čas?

Věcí se dá v Las Vegas dělat spousta. Skoro celý rok je tam hezké počasí, můžu relaxovat u bazénu nebo si zajít do parku. Krásný je skoro sedmikilometrový bulvár Strip., dá se vyrazit na taneční show. Já byl na taneční show Beatles. Všem, kteří by chtěli Las Vegas navštívit, ji doporučuju. Samozřejmě si přijdou na své i milovníci hazardu.

Nakolik město poznamenala tragická událost z října loňského roku, kdy právě v oblasti bulváru Strip 64letý střelec při hudebním festivalu zastřelil 58 lidí?

Pro všechny to bylo šokující. V ten den jsme měli brzký zápas a vím, že po něm někteří kluci dokonce byli na Stripu. Hodně nepříjemná událost, ale město se semklo.