Nedáváme pozor okolo modré čáry, což nás stálo zápas, mrzí Gudase po debaklu

Když mužstvo prohrává po necelé čtvrthodině 0:4, dá se s tím něco ještě dělat?

Určitě ano, ale ne proti takovému mužstvu jako je rozjeté Toronto, které navíc bylo motivováno dvěma prohrami v tomto týdnu. Dali jsme Maple Leafs šanci, během první třetiny se stalo, že jeli samotní hráči na branku, několikrát dva na jednoho nebo dokonce tři na jednoho. To se nedá omluvit. Klidně to mohlo být ještě víc, protože brankáři z těch jedenácti střel i něco chytili. V posledních třech zápasech se nám to stalo již po druhé, že jsme prohrávali 0:4 po první třetině. Nedokáži si to vysvětlit proč máme takovéto začátky.

Druhá třetina byla o poznání lepší, ale přesto jste opět inkasovali...

Dokonce jsme měli i šance, byl tam tlak z naší strany, ale opět nepřesná nahrávka a byl z toho gól. To si zkrátka nemůžeme dovolit. Potřebujeme hrát zodpovědně, vracet se. Nedáváme pozor okolo modré čáry, což nás stálo zápas.

Motivace v poslední třetina byla v tom, že jste chtěli zkorigovat, ale psychika sehrála své...

Spíše jsme začali hrát agresivně od začátku. Mohli bychom to svést na únavu po zápase proti Rangers, který jsme vyhráli 4:0, ale Toronto hrálo v Columbusu. Zkrátka jsme neměli sílu, nebruslilo nám to a bylo to vidět v prvních dvou třetinách. Otočit výsledek 6:0 by byl velký zázrak.

Jak lze zhodnotit prozatím tuto sezonu?

Střídáme dobré zápasy se slabšími. Takové utkání bylo právě proti Rangers, kteří hráli doposud skvěle. Máme herní styl, rychlost, máme vůli vyhrát zápas, ale není to v každém zápase.

Začínal jste v Tampě, Philadelphie je vaší druhou štací. Jaký je v tom rozdíl?

Ve způsobu života má Philadelphie svoji historii. Je zde evropštější život. Tohle vyhovuje obzvláště manželce. Je tam stále, co dělat. V Tampě byla řada nových hráčů, kteří tam přišli po výluce, tady patřím k těm zkušenějším.

S Jakubem Voráčkem jste zhruba stejně staří...

Znám Kubu od dvanácti let, hráli jsme spolu na Kladně, hodně se stýkáme ještě s Michalem Neuvirthem, když cestuje s námi a není zraněný a také se Simondsem. Ten hrál v Čechách během výluky a rád vzpomíná na Prahu a Liberec, pozval jsem ho na svatbu, ale nějak to nezvládl. Navštívili jsme ho s Kubou při podobné příležitosti.

Když je možnost reprezentovat, tak máte o reprezentaci zájem?

Pro mne je reprezentace vlastně maximum, co mohu pro Českou republiku udělat. Když bude o mne zájem, rád pojedu. Záleží však na tom, jestli nebudeme hrát Stanley Cup. Reprezentace je rozhodně srdeční záležitost. Mám v Čechách celou rodinu, sleduji i českou ligu a Kladno. Jsem zvědavý, jestli za ně bude hrát Tomáš Plekanec.

Škoda, že výsledek dnes nebyl lepší.

Ale nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali!