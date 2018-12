Z rabiáta svatouškem? Že bych nehrál do těla, to zase ne, tvrdí český brousek z Philly

Kvůli svému neúprosnému stylu si v minulosti vyslechl hodně jmen. Prý se na ledě chová jako blázen, idiot, v NHL nemá co dělat... Po sérii suspendací se ale obránce Philadelphie Radko Gudas změnil. Latinu seká už více než rok. Ale stejně pořád teskní po starých časech.

Ne, že by mu dělalo radost někoho poslat na marodku, ale kontaktní hokej, jaký se za mořem praktikoval a toleroval na přelomu století, už je podle všeho minulostí.

„Ta stará NHL mi vyhovovala víc. Nevím, jestli je to majiteli, manažery, nebo hráčskou asociací, že se to tak mění a jsou draftovaní kluci, kteří odstupují od fyzické hry. Ale takový je vývoj," povzdechl si Gudas před měsícem v rozhovoru pro Právo.

Že by před výlukou v sezoně 2004-05 dominovali v NHL hráči, jako je dnes třeba Johnny Gaudreau z Calgary, který váží 70 kilo a měří 175 centimetrů, to bylo nemyslitelné.

Vítězí rychlost a chytrost

Jenže trendy se mění. Vítězí rychlost, technika, dravost, chytrost... Když někdo takového protivníka trefí u mantinelu, hned je jeho zákrok na pranýři. A kritika se šíří v mohutných vlnách také díky sociálním sítím.

„Když jsme měli hlavu dole my a někdo si nás vyčíhnul, tak jsme ještě dostali vynadáno od trenéra," popisoval někdejší hokejové střety bývalý reprezentační trenér Josef Augusta, účastník legendárního prvního ročníku Canada Cupu 1976. A vzpomínal často i na chvíle, kdy československé reprezentanty domácí profíci hned při prvním střídání zápasu nemilosrdně přišpendlili k mantinelům.

Gudasova hra ale vyznívala v moderní éře jako určitý anachronismus. Zarostlá tvář svalnatého beka s vizáží mladého Buda Spencera strašila nepřipravené soupeře.

Ottawský Zibanejad se před třemi lety těžce zvedal z ledu, když ho do obličeje zasáhlo Gudasovo předloktí. Pro beka Philly následoval trest na tři zápasy.

Bostonský Czarnik se otočil u plexiskla a v tu chvíli jeho čelisti poznaly tvrdost Gudasova ramenního chrániče - distanc na šest utkání...

Desetizápasovým flastrem za seknutí do krku Perreaulta z Winnipegu ale pohár přetekl. Zvlášť, když po uplynutí suspendace český bek navrch sestřelil i Kylea Palmieriho z New Jersey.

„Nechápu, že tentokrát unikl trestu. Je to hráč, který už vyčerpal druhé šance," čílil se útočník Devils.

Změna ale nastala, až když si Gudase pozvali na kobereček bývalý generální manažer Ron Hextall a do duše mu promluvil i kouč Dave Hakstol.

„Když chci v lize být, tak se musím vyvíjet taky a pokračovat v tom, v čem moje hra funguje," uznal Gudas, který je v této sezoně s 12 minutami až 9. nejtrestanějším hráčem Flyers... V předchozích třech sezonách se přitom o titul největšího raubíře Flyers přetahoval s Waynem Simmondsem.

Ve Philadelphii je teď vousatý zadák hojně vytěžován v oslabení, ze všech stran také slyší, že by měl více střílet. Není to tak dávno, co si na jeho dělovky při trénincích stěžovali gólmani Flyers.

„Ty už ale šetřím, snad jen když přijde nějaký nováček, tak mi to občas ujede a pěkně ho přivítám," pousmál se Gudas, který změnu stylu konzultoval také s olympijským vítězem z Nagana Romanem Hamrlíkem, jenž v NHL odehrál takřka 1400 zápasů.

„Domluvili jsme se i s kondičními trenéry, změnil jsem váhu, řekli mi, co ode mě čekají a jakou budu mít roli. Ale že bych nehrál do těla, to zase úplně ne."

Při vyhrocenějších momentech zápasů je na Gudasovi někdy docela patrné, jak rád by vlétl do vřavy, jenomže nechce oslabovat tým. Cítí větší zodpovědnost. A tak si dává pozor. I když mu současná NHL asi přijde v tomto ohledu i trochu nudná.