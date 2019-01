V Texasu je hokejové dusno. Naše hvězdy hrají ho..o, soptil šéf Dallasu. Nakopne to spoluhráče českého tria?

Gól, ze kterého by měl takovou radost, nedal kapitán týmu Jamie Benn asi už hodně dlouho. Největší hvězda Stars v silvestrovském zápase s Montrealem po svém odpověděla na kritiku, kterou jemu a jeho spoluhráči z elitního útoku Tyleru Seguinovi adresoval prezident klubu Jim Lites. A potažmo i majitel Tom Gaglardi.

Ambiciózní tým s českým triem Radek Faksa, Martin Hanzal, Roman Polák se drží na hraně postupové osmičky v Západní konferenci. Pětašedesátiletý Lites ale určitě není sám, kdo si myslí, že to je na jeho možnosti málo. Příčina je podle něj zjevná: hvězdy Dallasu už nějakou dobu nepředvádějí adekvátní výkony.

Hvězdy týmu Dallas Jamie Benn (14) a Tyler Seguin (91) se sice radují, jinak jsou ale pod palbou kritiky klubových šéfů.

Michael Ainsworth

"Hrajeme ligu, v níž rozhodují hvězdy. A ty naše to prostě nezvládají. Je to trapné," rozohnil se Lites. Ten ke své tirádě podle všeho dostal svolení od majitele klubu, jenž mu údajně v průběhu zápasů píše o výkonech Benna se Seguinem výmluvné esemesky s písmeny WTF, neboli: Co to kur.. je?

"Seguin a Benn jsou hrozní. Hrají hovno, jinak to říct nejde," pokračoval Lites. „Podepsali velké kontrakty, protože patřili mezi nejproduktivnější hráče v NHL... Kdyby ale moje dítě hrálo ve středním pásmu jako Benn, trenér by ho posadil. A Seguin mezitím trefuje tyčky. Tak ať jde do míst, odkud ty góly zase bude dávat. Dřív proti němu nikdo nechtěl hrát. Teď už to je všem jedno," prohlásil šéf Stars.

Seguin, jemuž od příští sezony naběhne osmiletá smlouva na 78,8 milionu dolarů, byl po středečním programu se 36 body na 54. místě statistik NHL. Kapitán Benn, který podepsal před dvěma lety také na osm sezon smlouvu na 76 milionů dolarů, je dokonce až na 73. místě.

„Není to samozřejmě dobré. Pracuju na tom," řekl sebekriticky Seguin, který se v noci na čtvrtek po pěti nulových zápasech dvakrát trefil proti New Jersey.

„Jasně, že musíme být lepší. Potřebujeme hrát víc na puku," dodal Benn, ale zároveň se proti Litesovým výrokům ohradil. „Nehraju pro něj. Hraju pro spoluhráče a trenérský tým. Jsem hrdým členem Stars," řekl jejich kapitán, který našel zastání u Hráčské asociace NHL. Ta podrobila Litesovy neomalené výroky tvrdému odsudku.

LM Otero

Že si nepadne hokejista do oka s trenérem, to je celkem normální věc. Když se ale do kritiky špičkového hráče a kapitána týmu pustí prostřednictvím klubového prezidenta i majitel, pak to začíná být na pováženou.

V lednu 2013 jsem seděl shodou okolností v hledišti American Airlines Center, když hlasatel v průběhu utkání s Chicagem oznámil, že Dallas po delších licitacích právě podepsal s tehdy třiadvacetiletým Bennem smlouvu na pět. Fanoušci Stars začali vstávat a nadšeně aplaudovat.

Navíc po sezoně přišel z Bostonu Seguin, který si u Bruins moc nesedl s tvrdým jádrem kabiny. Budoucnost hokejového Dallasu se v tu chvíli jevila o něco veselejší.

V září téhož roku se stal Benn nástupcem Brendana Morrowa a šestým kapitánem v historii klubu. Generální manažer Jim Nill, jenž se ujal funkce po Joe Nieuwendykeovi, se snaží každé léto, aby Benn velel silné hokejové četě.

Stars opakovaně v předsezonních prognózách figurují v širším okruhu favoritů na Stanley Cup. Každým rokem můžete slyšet v Texasu větu, že teď už to určitě vyjde. Když se ale podíváte výsledky klubu, není úplně jasné, proč tolik optimismu. Benn v roli kapitána dovedl Dallas do play off jen dvakrát z pěti pokusů. Tady opravdu něco skřípe.

Český útočník Dallasu Stars Martin Hanzal se snaží prosadit před brankou Vegas Golden Knights během utkání NHL.

Stephen R. Sylvanie

„Loni nám play off uniklo o tři body... Na papíře tým vypadá skvěle, ale pak si to ještě musí sednout během toho roku. Taky máme ještě pár zraněných hráčů. Až se vrátí, a ještě víc si osvojíme náš systém, tak to bude šlapat líp," řekl v půlce prosince pro Sport.cz Hanzal.

„Za Kena Hitchcocka preferoval Dallas defenzivní hokej, teď hrajeme víc s pukem a agresivně. A já věřím, že nás to dostane do play off," našel český útočník zalíbení v systému, jaký s sebou z univerzitního hokeje přinesl nový kouč Jim Montgomery.

Poslední dny však ukazují, že cesta z Texasu na výsluní NHL bude ještě hodně prašná a klikatá.