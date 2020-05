Pokud se vedení NHL podaří zrealizovat plán na obnovení sezony, musejí hokejisté počítat s každodenními testy na koronavirus. V úterý liga nastínila scénář s play off rozšířeným na 24 týmů a zároveň protokol týkající se odebírání vzorků. Těch by po posledním boji o Stanleyův pohár mělo být odhadem 25 až 30 tisíc.

"Protokol testování je přísný a komplexní," řekl zástupce komisionáře Bill Daly. Hokejisté by vzorek odevzdali každý večer, jakmile dorazí do města, v němž budou hrát. "Výsledky bychom měli další ráno ještě předtím, než odejdou z hotelu, takže budeme vědět, zda je test pozitivní a bude následovat karanténa," popsal.

Ujistil, že pokud by se hráč s nemocí covid-19 objevil, neznamenalo by to konec pro celý tým nebo i soutěž. "Zjevně nemůžeme dovolit, abychom měli nějaké ohnisko. Ale jediný pozitivní test během dvouměsíčního turnaje nemusí nutně znamenat jeho konec," uvedl Daly s tím, že testováni budou hráči ve svých klubech i před začátkem tréninkových kempů.

Koronavirová pandemie přerušila NHL 12. března. Základní část už se dohrávat nebude a sezona pro sedm nejhorších týmů skončila. O termínech návratu hráčů na led i případného ligového restartu se zatím kvůli zdravotní situaci v USA a Kanadě jen spekuluje, nicméně se očekává, že se bude hrát přes léto a až do brzkého podzimu.