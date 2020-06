Jak jste poslední tři měsíce bez hokeje strávil?

Nejsem typ člověka, který by odpočíval nebo nic nedělal. Pořád musím něco dělat, takže i poslední tři měsíce jsem se připravoval, abych se zlepšoval. Trénoval jsem, ale důležitá je i regenerace, takže jsem chodil i na wellness. Teď mi dorazily věci z Ameriky, takže jsem mohl chodit i na led. Koronavirus zasáhl sport na celém světě, teď už ale konečně víme, že zase začneme a já osobně jsem natěšený.

Měl jste hned jasno, že vynucenou pauzu chcete strávit doma v České republice a nezůstávat v New Yorku?

Jasně, vlastně jsem jen čekal na oficiální verdikt NHL, že se soutěž přerušuje. Nejdřív jsem si volal s klukama, kteří hrají v NHL a zjišťoval jsem, jestli mám letět domů, jak to vlastně bude vypadat. Nakonec jsem se rozhodl pro návrat domů a nelituji toho, i když jsem musel první dva týdny po návratu strávit v karanténě.

Filip Chytil během tréninku české hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Stejně to ale stálo za to...

Nedokážu si představit, že bych zůstal tři měsíce zavřený na bytě v New Yorku, kde bych nikam nemohl chodit. Navíc ve Spojených státech byla pandemie koronaviru mnohem horší než u nás.

Nyní už je jasné, že tréninkové kempy odstartují 10. července. Už víte, kdy se s obráncem Rangers Liborem Hájkem budete do New Yorku vracet?

Uvidíme, co nám v klubu řeknou. Jestli po příletu z České republiky zase budeme muset do dvoutýdenní karantény. To všechno snad za pár dní zjistíme. Každým dnem přicházejí nové informace a každým dnem jsme chytřejší. Kdyby ale pro všechny evropské kluky byla nařízena čtrnáctidenní karanténa, všechno by směřovalo k odletu už v nejbližších dnech.

Zůstával jste se svými spoluhráči v kontaktu?

Měli jsme týmové videohovory po telefonu, na nichž jsme probírali, kdy by se mohlo začít. Bylo dobré kluky vidět a popovídat si s nimi.

Sezona 2019/20 Filipa Chytila NY Rangers (NHL) Hartford (AHL) Zápasy 60 9 Góly 14 3 Asistence 9 6 Body 23 9 +/- -7 +2

Co vám chybělo nejvíc?

Parta v kabině a vtípky, které v ní probíhají. To opravdu chybí, zase jsem si ale užil čas s přítelkyní, s celou rodinou a kamarády. Zrelaxoval jsem, vyčistil hlavu a jsem připravený na play off.

Jste rád, že se sezona dohraje netradičním play off s 24 účastníky, nebo byste ročník, kdyby záleželo na vás, raději předčasně ukončil?

Jde hlavně o peníze, tam se točí opravdu velké sumy. Mně ale vůbec nevadí sezonu dohrát, poslední tři měsíce byly strašně dlouhé. Jsem rád, že jsme v play off, protože kluci z týmů, které se do něj nedostaly, teď mají před sebou spoustu měsíců bez hokeje. Sice budeme muset být zavření sami na hotelu, což je zvlášť pro kluky, kteří mají rodinu a děti blbé, ale budeme to muset nějak přežít.

Nebude ale divné hrát zápasy na neutrálním místě, a hlavně i bez přítomnosti diváků? To i ve vaší rodné Kroměříži se na vaše mládežnické zápasy přišli podívat alespoň rodiče...

Třeba nám budou na tribuně fandit kustodi a realizační tým. (směje se) Neumím si to představit, ale prostě je to tak nastavené. Fanoušci budou chybět, ale to nás nesmí ovlivnit.

Filip Chytil.

Vlastimil Vacek, Právo

Vás s Rangers čeká v předkole play off Carolina s Petrem Mrázkem a Martinem Nečasem. Souhlasíte, že vinou dlouhé pauzy se šance všech týmů na zisk Stanley Cupu značně vyrovnaly?

Samozřejmě. My jsme od ledna začali dohánět ztrátu na play off, která činila dokonce osmnáct bodů. Stáhli jsme to na dva body, měli jsme vynikající formu a najednou nás zabrzdilo přerušení sezony. Teď budou všichni začínat od nuly, je to jakoby nová sezona. Vyhrát může kdokoliv.

V pondělí jste se v Síni slávy Českého hokeje osobně zúčastnil slavnostního otevření výstavy Kolébky hokeje, která je věnována historii českého, především venkovského a tzv. rybníkářského hokeje. Máte radost, že se fanoušci budou moci dozvědět něco i o menších klubech, které vychovaly skvělé hráče?

Je to skvělý nápad! Spousta kluků, i legendy českého hokeje, začínali v malých klubech. I já občas zavzpomínám, třeba když jedu navštívit babičku s dědou, jak jsem v Kroměříži začínal. V té době ještě padal sníh a byla zima, takže se dalo chodit hrát na rybník. Nebo se u nás zamrazil tenisový kurt a my jsme si na něj chodili s bráchou a kamarády z vesnice zahrát hokej nebo trénovat. Taťka na nás dával pozor a sledoval nás. Dokázali jsme takhle strávit spoustu hodin denně, k tomu ještě v Kroměříži na zimáku. Myslím, že mi to hodně pomohlo.