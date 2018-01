Sedlák: Cesta do NHL byla klikatější, Kanada mě ale jako člověka posunula dál

V osmnácti letech zamířil z juniorky mateřských Českých Budějovic do zámoří, aby zabojoval o NHL. Pět let hokejový útočník Lukáš Sedlák bojoval v kanadské QMJHL resp. farmářské AHL o splnění snu, v uplynulé sezóně se ale dočkal a i v probíhajícím ročníku je 24letý forvard pevnou součástí Columbusu Blue Jackets.

Nečekal jste, že se do NHL přece jen prosadíte o něco dříve?

Cesta to sice byla trochu klikatější, ale nakonec jsem se do NHL dostal. Aspoň jsem se ale naučil i trochu francouzsky, protože když jsem hrál v juniorce v Québecu, žil jsem v rodině, v níž se mluvilo hlavně francouzsky.

Pořád se ještě francouzsky domluvíte?

Za ty roky jsem už francouzštinu zapomněl, ale na tu rodinu pořád vzpomínám. Byli to úžasní lidé, pomáhali mi, starali se o mne. Každý den se ptali, jestli něco nepotřebuji. Celá Kanada na mě udělala obrovský dojem, posunula mě jako člověka o trochu dál. Vždycky, když žijete někde jinde, vás to posune. Jsem vděčný za ty dva roky v Québecu. Pravdou je, že na mě i zkoušeli, abych udělal interview pro francouzskou televizi, ale po dvou větách jsem přešel do angličtiny.

Jak se vám v Columbusu v Ohiu líbí?

Je to už moje druhá sezóna a mně se zde hrozně líbí. Je to útulné čisté město. Trochu tiché, ale je tam kam jít za zábavou.

Nastupujete ve druhé útočné formaci s Folignem a Milanem. Jaké máte především úkoly?

Velice často se musím soustředit na defenzívu. Kreativní je Sonny Milano a já si hledám nějaké volné místo.

A občas se zapíšete i do statistik, v probíhající sezóně jste vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence. Je s vámi trenér John Tortorella spokojený?

Výhodou u něj je, že víte, na čem jste. Jestli hrajete dobře, nebo špatně. Také víte, na čem máte zapracovat, což mi vyhovuje.

Columbus se v Západní konferenci NHL drží na příčkách zajišťujících play off. Jaké jsou vaše vyhlídky na Stanley Cup?

Máme mladý tým, který se zlepšuje. Už loni jsme měli slušné výsledky a od toho se musíme odrazit. Nemusí to být zrovna tuhle sezónu, ale možná příští.

Naposledy jste v pondělí vyhráli 3:2 v prodloužení v Torontu, navzdory tomu, že pro vás šlo o druhý zápas ve dvou dnech. Bylo to na vašem výkonu znát?

Možná, že trochu ano. Vždycky ten druhý zápas je složitější, byli jsme víc unavení, dokonce ze začátku to nebylo znát, ale pak nás Toronto přehrávalo.

Už v osmé minutě jste se potkal se svým krajanem a obráncem Toronta Romanem Polákem, který byl za faul na vás u hrazení vyloučen na dvě minuty....

Nemyslím si, že to byl tvrdý zákrok, byl jsem otočený zády. Čekal jsem náraz, jenže jsem to neustál a Roman byl vyloučen. Potom jsme se oba na sebe usmáli.

Sledujete, jak se v první lize vede Českým Budějovicím?

Každý den se kouknu na výsledky a na dálku jim fandím, aby konečně postoupili do ligy. Bude to ale těžké, jak play off, tak i případná baráž o extraligu.