Frolík vyhlíží návrat. Už můžu přežvýkat i nějaké to maso, těší ho, že trable mizí

Hokejový útočník Michael Frolík by se mohl po zlomenině čelisti z konce prosince brzy vrátit do sestavy Calgary. Po individuální přípravě absolvoval v úterý bez potíží třetí trénink s celým týmem Flames a rád by se zkusil vrátit do bitev o body v NHL již po Utkání hvězd.

Frolíkův obličej ještě stále chrání speciální chránič, ale to nejhorší už přetrpěl. "Nebylo to nic příjemného. Hned v San Jose jsem jel do nemocnice, tam mě zašili, dali mi nějaké silné prášky na bolest a druhý den jsem letěl domů. Se zlomenou sanicí jsem musel na operaci, dávali mi tam takové metalové proužky, aby tu kost dali dohromady. Teď už mám ale za sebou pár tréninků s týmem a zase se do toho dostávám," řekl Frolík v rozhovoru s ČTK.

Manko se snaží dohánět, jak se dá. V úterý kroužil po ledě domácí haly Scotiabank Saddledome ještě půl hodiny poté, co kouč Glen Gulutzan ukončil oficiální část tréninku. "S návratem to zatím vypadá, že bych mohl naskočit spíš dříve než později. Rekonvalescence probíhá dobře, i když mám zatím stále ještě žlutý, 'bezkontaktní' dres," pochvaloval si Frolík.

Flames dnes čeká domácí duel proti Los Angeles, poté vyrazí na otočku 300 kilometrů na sever k bitvě o Albertu proti domácímu Edmontonu a následovat bude kratší pauza vyhrazená Utkání hvězd. "Pak už by to mohlo být i s kontaktem a doufejme, že poté už bych do toho mohl zase naskočit," vyhlížel Frolík možné datum plnohodnotného návratu.

Víc ale nechce předbíhat událostem. "Nemohu zatím říct, který zápas naskočím, ale rozhodně už se cítím líp. Každopádně chci během přestávky pro All-Star Game ještě pořádně potrénovat a uvidíme, jak to bude potom vypadat. Nelze do toho jít nepřipravený," dodal Frolík.

První dny po zranění byly nepříjemné i proto, že pro vítěze Stanley Cupu s Chicagem (2013) bylo problematické se najíst. "Týden po operaci jsem jen ležel, bral prášky na bolest a nemohl se pořádně hýbat. Jíst jsem mohl jen brčkem nějaké šejky, postupně se to však zlepšilo, mohl jsem kaši a pak i další měkké věci. Na váze jsem ale neztratil a v poslední době už můžu těmi zadními zuby přežvýkat i nějaké to maso," vyprávěl Frolík.

Zásah pukem dostal na ledě San Jose z hole domácího obránce Brenta Burnse. "Hlídal jsem si tam svého hráče, otočil se a přilítl puk, který jsem neměl šanci vidět a zareagovat na něj... Hned jsem tušil, že je zle, takže jsem utíkal do kabiny. Bylo z toho hodně krve, zuby jsem měl vražené dovnitř, ale nějaké i přežily," popsal Frolík.

Burns kladenskému odchovanci napsal a zajímal se o jeho stav. "Ozval se mi s přáním, abych se brzy uzdravil. Byla to jen blbá náhoda, takže jsem mu psal, že takové věci se stávají, ať se kvůli tomu necítí nijak špatně. Alespoň to byla ta lepší varianta, protože mě nemuseli celého zdrátovat a dali tam jen ty kovové proužky," řekl Frolík.