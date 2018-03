Neuvěřitelný Krejčí, byl to jeho večer, chválí útočníka v NHL

Velký večer Davida Krejčího, skvělé představení. V zámoří prší chvála na českého útočníka, který hattrickem pomohl k výhře svého Bostonu nad Tučňáky z Pittsburghu 8:4. Vidět byl při ofenzivním uragánu, kdy Bruins nasypali do sítě soupeře za dvě třetiny osm gólů, i další Čech a jmenovec Krejčího Pastrňák. Ten vstřelil dvě branky a připsal si i asistenci. „Neuvěřitelný výkon, David je fantastický hráč," prohlásil po utkání Pastrňák.

Český útočník Bostonu Bruins David Krejčí střílí gól do sítě Pittsburghu Penguins. Zastavit ho nedokázal gólman Pittsburghu Casey DeSmith ani bránící Tom Kühnhackl.

Bostonský střelecký festival začal Krejčí už po necelých dvou minutách, za pár desítek sekund přidal gól druhý z Čechů a v 6. minutě zvyšoval Rick Nash už na 3:1. A trenér Bruins Bruce Cassidy zářil. Přesně takhle to mělo v jeho očích vypadat. „Konečně to sedí, Krejčí má křídla, která mu vyhovují, vedle nich vyniká," pochvaloval si souhru druhého útoku kouč.

Českému centrovi dělají společnost Rick Nash, kterého Medvědi získali z Rangers, a Jake Debrusk. „Nash zvládá pomáhat i směrem dozadu, jeho styl hry pomůže jakémukoliv centrovi. Jeho hokejové IQ je hodně vysoko, s Krejčím si skvěle vyhoví," těšilo Cassidyho.

S tím souhlasil i Krejčí, který se v NHL radoval z hattricku poprvé od 4. března 2014, kdy dal tři góly Floridě. „Jsem šťastný, že mám takové parťáky v útoku. Rick Nash je hráčem světové třídy, u nás to ukázal během pár utkání. Myslím, že se k nám do útoku hodí opravdu skvěle," vykládal český útočník, jenž byl vyhlášen první hvězdou duelu.

Krejčí se prosadil dvakrát během přesilových her, Bruins pak využili celkem tři početní výhody. "Rád tvořím hru. Ale myslím si, že mám i dobrou střelu," komentoval své přesilovkové zásahy Krejčí.

"Někdy se jen tak potulujete v útočné třetině, snažíte se uvolnit a přesně to se dnes stalo. Při prvním gólu mě skvěle našel Holden, při druhém se ke mně odrazil puk. Ale dobře jsme si vyměňovali puk, hodně stříleli a tlačili se do branky. Za to jsme byli odměněni," líčil nadšeně útočník.

„Rick Nash je skvělý, David neuvěřitelný. Jsem rád, že jim to tak šlo, chemie začíná fungovat. Snad to bude lepší a lepší," rozplýval se pro změnu Pastrňák, hvězda zápasu číslo 2.

Jen ve stínu tentokrát zůstal v zámoří zbožňovaný a obletovaný Sidney Crosby. „Nic jsme v tom utkání neudělali dobře, nezasloužili jsme si uspět. Nic dalšího nemá cenu říkat," hlesl jen známý útočník Penguins.