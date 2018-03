Paráda! Český gólman září v NHL, tentokrát zničil naděje Senátorů

Hokejový brankář David Rittich dělal v brance Calgary Flames co mohl a nakonec se s Plameny těšil z výhry v Ottawě. Slovák Gáborík na něj nevyzrál.

Pětadvacetiletý Rittich na ledě Senátorů čaroval a nechybělo mnoho, aby si připsal v zámořské lize další čisté konto. Až v 53. minutě se našel hráč, který jej dokázal překonat. Za stavu 2:0 pro Plameny dostal možnost samostatného nájezdu Jean-Gabriel Pageau a našel mezírku mezi betony gólmana. Ten jen zklamaně vyjel do rohu kluziště, aby rozdýchal zklamání.

Další branka již nepadla, proto mohl být Rittich spokojený. Zvláště když ještě zneškodnil obrovskou šanci Pageaua v závěru. Podruhé v řadě tak inkasoval v NHL pouze gól a patří mezi hvězdy Calgary. Flames uspěli po čtyřech porážkách ve druhém zápase po sobě a na Los Angeles, které drží druhou divokou kartu zaručující účast v play off, ztrácí bod. Kings však odehráli o dva duely méně.

Columbus mohl slavit domácí výhru nad Detroitem, když jeho hrdinou byl Seth Jones. Ten dvěma trefami v úvodu druhé třetiny vybojoval pro Blue Jackets rozhodující náskok 3:1. I když hosté potom korigovali, na body to již nestačilo.

I třetí utkání skončilo jednobrankovým rozdílem. Dlouho to vypadalo, že Anaheim bude slavit v Dallasu. Po zásahu Getzlafa vedl, jenže v posledních minutách tým Stars dvěma přesilovkovými zásahy skóre otočil. Radek Faksa na domácí straně ani Ondřej Kaše v týmu Ducks se neprosadili.

Minnesota vedla až do poslední minuty ve Vancouveru pouze o gól, pak ale Canucks zariskovali a inkasovali do prázdné klece. Tým Wild pak přidal ještě pátý zásah a utkání v klidu dovedl do vítězného konce.