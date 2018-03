Vysmátý Pastrňák plní slib. Má stále šest let na zlepšení

Na hattrick nemyslel, to je jasné, taky první gól proti Carolině si připsal David Pastrňák až v 52. minutě zápasu. V období, kdy Boston vstřelil pět branek za osm minut. A v této gólové vichřici úřadoval právě český útočník. Do konce třetiny přidal ještě dvě trefy a za sedm minut si připsal první třígólový večer v NHL. „Bylo to úžasné, nechápu to,“ smál se rodák z Havířova.

Boston prohrával 1:4 devět minut před koncem zápasu, vyhrál 6:4. Obrat, který se často nestává. „Nechápu to. Celý večer nám nejezdí nohy a nemáme energii. Pak dostaneme pár gólů a najednou všichni vyletí. Všechno se přecvaklo. Myslím, že si všichni přejeme, abychom věděli, jak to přepnout. Ale velká část toho je, že máme dobrý tým a spoustu dobrých hráčů," citoval jedenadvacetiletého Pastrňáka Boston Herald.

Útočník, který to měl a má rád ve třetině soupeře, tam je ve svém živlu. K tomu veselá a bezstarostná povaha. Hokejem se baví, což mu nebylo vždy úplně přáno, objevily se výtky, ale on se umí odvděčit. Ve svých letech se blíží k první dvacítce kanadského bodování NHL. V 68 zápasech si připsal 27 gólů a 41 asistencí, je druhým nejproduktivnějším Čechem v zámoří. Tři body mu chybí a bude mít nejproduktivnější sezónu v NHL. Nyní kroutí už čtvrtou. A je více a více vidět.

David Pastrňák v NHL Sezóna Zápasy Body 2014/2015 45 27 (10+17) 2015/2016 51 26 (15+11) 2016/2017 75 70 (34+36) 2017/2018 68 68 (27+41)

V září minulého roku dlouho čekal na potvrzení nového kontraktu u Medvědů. Očekával se medvědí kontrakt, ten také přišel. Podepsal šestiletou smlouvu na 40 miliónů dolarů, což je téměř 880 miliónů korun.

„Jsem si jistý, že agenti usilovali o co nejlepší kontrakt. Všechny smlouvy jsou kompromisem, kdy se sejdete zhruba někde uprostřed cesty. V tomto případě to sice trvalo o něco déle, ale nakonec se ty představy potkaly. Myslím, že obě strany jsou rády, že to tak dopadlo," okomentoval Pastrňák své ocenění práce.

V lednu 2015 vstřelil svůj první gól v NHL. Takových hráčů jsou tisíce, skoro každý jeden v kariéře dá. Přidá dva, tři, deset, dvacet. Pastrňák může myslet na stovky. Premiérovou trefu si v nejlepší lize světa připsal dokonce v mladším věku než Jaromír Jágr. Navíc se na ledě Philadelphie radoval dvakrát. „Bude si více věřit, už ví, že může v NHL dávat góly, a to je velká věc," okomentoval to tehdy spoluhráč David Krejčí. Jakoby viděl do budoucnosti.

Od té doby se Pastrňák radoval celkem 86x v NHL, naposledy třikrát v jednom utkání. "Pan trenér Zavadil mi řekl, že hráč se vyvíjí do 27 let. Mám pořád šest let na to se zlepšovat a chci v tom pokračovat," slíbil po podpisu šestileté smlouvy.

Zatím slib plní na výbornou.