Zásadní změny ve struktuře a věkových kategoriích mládežnických soutěží, jež vstoupí v platnost od příští sezóny, nachystal minimálně pro příští tři roky Český svaz ledního hokeje. Stávající model na šest let se třemi nejvyššími soutěžemi – extraligou mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů – nahradí ten na pět let se dvěma soutěžemi; dvouročníkovou extraligou dorostu a tříročníkovou extraligou juniorů. Vedení svazu si od reformy slibuje větší tlak na výkonnostní růst hráčů a s tím související zkvalitnění soutěží. Hned se ale začínají ozývat i kritici, podle nichž je nový model šitý horkou jehlou.

Celkový počet mužstev, která v nejvyšších mládežnických soutěžích nastupují, se sníží ze 72 na 54. „Při stejném počtu hráčů v těchto věkových kategoriích bude důsledkem mimo jiné větší důraz na jejich výkonnostní růst, vyšší vnitřní konkurence v týmech a s tím související zkvalitnění soutěží. Obě soutěže – extraliga dorostu i juniorů – budou otevřené, se sestupy a postupy," uvedl ČSLH v tiskovém prohlášení.

„Nový model je nepřipravený. Slavomír Lener (šéftrenér svazu) tvrdí, že to připravovali rok, ale vůbec to není pravda. Oni se rozhodli už loni a úplně nepochopitelně rozšířili extraligu juniorů o ročník 97, aby to další rok úplně utnuli. Dali tím jen šanci tomuto ročníku, aby trénoval o rok déle, ale zase usekli rok devětadevadesátkám," oponuje kriticky pro deník Sport bývalý extraligový hokejista Milan Antoš, dnes televizní expert a trenér juniorky Slavie. Vadí mu, že současným rozhodnutím bude postižen ročník narození 1999.

Svaz odmítá Antošovu kritiku

To ale svaz odmítá. „Hráči ročníku 1999 budou mít v příští sezóně v extralize a regionálních ligách juniorů výjimku. Počet „over age" (starších) hráčů bude teprve stanoven, lze však předpokládat, že bude na stejné či podobné úrovni jako nyní (v každém týmu mohli hrát 3 starší hráči). Podle výkonnosti tak budou moci hráči ročníku 1999 nastupovat v extralize, I. lize, II. lize a krajských soutěžích dospělých a v rámci výjimky i v extralize a regionálních ligách juniorů. Pokud se někteří z nich přesto neprosadí, dojde k tomu na základě výkonnostního srovnání s vrstevníky, přičemž takovou selekci považujeme u téměř dvacetiletých hokejistů nejen za zcela ospravedlnitelnou, ale z hlediska kvality soutěží i nutnou," tvrdí tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Radek Mrázek, hlavní trenér HC Litvínov s. s. Akademie ČSLH „Nevím, jestli je rok na přípravu takové změny dostatečně dlouhá doba, ale za sebe i za HC Litvínov s. s. říkám, že si diskusi představuji jinak. Myslel jsem, že založením akademií chceme nejen zlepšení práce s mládeží, ale že těmto akademiím budeme naslouchat a popřípadě se i řídit jejich názory a připomínkami. Včera (úterý) jsem přišel na trénink a celá kabina měla v očích jedinou otázku. Co s námi bude? Ta kabina, která má před sebou ještě čtyři mistrovská utkání. Vzhledem k tomu, že někoho z nějaké komise napadlo zveřejnění této ,,bomby“ před ukončením soutěží, budeme doufat, že kabina ,,odepsaných“ má hokej ráda, přijde a soutěž dohraje. Nejsou tam špatní kluci.“

Podle Antoše však o změnách rozhodli lidé, kteří s dětmi a u mládeže nikdy nepracovali. Zároveň vyslovil názor, že svaz by rád vychovával reprezentanty, ale ostatní hráči, jichž je drtivá většina, ho příliš nezajímají.

„Svaz přesvědčuje rodiče, aby děti dávali na hokej, s čímž souhlasím. Ale není tu to B. Žádný fungující projekt tady nevidím. Benátky a Kadaň s mladými hráči zůstali na chvostu WSM ligy a Litoměřice (s pracovním názvem Dukla), tvářící se, že jsou pro ročníky 99, tak mají asi čtyři. Je to na hlavu postavené," podivuje se Antoš.

„V sezóně 2017/18 byl projekt Dukla určen pro hráče ročníku 1998 a po skončení mistrovství světa juniorů pro hráče ročníku 1999. Celkem jich v klubu nastoupilo v průběhu sezóny 23, z toho 11 hráčů ročníku 1998 a 12 hráčů ročníku 1999. Dvaadvacet z nich obléklo během sezóny dres reprezentace U19 nebo U20, 5 bylo nominováno na mistrovství světa juniorů. Řada z nich se potom v průběhu sezóny prosadila i v mateřských klubech a nastupovala v extralize. Počet juniorů nastupujících za Litoměřice byl ve srovnání s průměrem WSM ligy trojnásobný a měli především mnohonásobně vyšší ice time," stojí si za svým Zikmund.

Jandač i Straka reformu vítají

Ke stoupencům nového modelu mládežnických soutěží na rozdíl od Antoše patří třeba reprezentační kouč Josef Jandač, asistent trenéra národního týmu Václav Prospal, generální manažer a trenér plzeňských hokejistů Martin Straka, sportovní manažer Indiánů Tomáš Vlasák, Jiří Hrdina nebo majitel a trenér brněnské Komety Libor Zábranský.

„Za Kometu jednoznačná kvitace tohoto kroku a podpora. Jsem rád, že výkonný výbor takto rozhodl. Za 13 let zkušeností s mládežnickým hokejem si troufnu říct, v čem máme největší problém, a to je dle mého názoru malá konkurence. Je to cesta správným směrem," soudí Zábranský.

„Když už se uzavřela WSM liga, měla by tato soutěž jednoznačně urychlit vstup našich mladých kluků do mužského hokeje, který je diametrálně odlišný od toho mládežnického. Nelze o dvacetiletých nebo jednadvacetiletých hráčích říkat, že to jsou junioři. To už jsou hráči, kteří musí být v mužském hokeji. V něm se musí otrkat a já si myslím, že je to správná cesta i pro reprezentační dvacítku," uzavírá Zábranský.