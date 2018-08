Nečas v reprezentaci poznává parťáka z klubu

„Odtrénuju tento kemp národního týmu, o víkendu doma sbalím věci a v pondělí už letím do Ameriky," prozrazuje Nečas a přiznává, že ještě všechno pohromadě pro cestu za oceán nemá. „Ještě musím pár maličkostí nakoupit. V zámoří ale začnu každopádně na hotelu, a teprve pokud se mi podaří udělat tým NHL, tak budu řešit byt," uvažuje útočník, který už za Carolinu odehrál v minulé sezóně jeden zápas, ale pak se po dohodě s Hurricanes vrátil domů do Brna.

Kometě pomohl k titulu, patřil pak i mezi nejlepší české hráče na MS a po něm dostal od Caroliny i jasné doporučení ohledně svých herních dovedností. „Chtěli, abych zlepšil buly, tak jsem se na to zaměřil v tréninku, ať už jsem byl teď v létě na ledě v Brně, Telči, nebo rodném Žďáru nad Sázavou," přibližuje Nečas.

Šance na první tým je velká

Letos žádný předčasný návrat ze zámoří nechystá. „Určitě celou sezónu odehraju tam. Letní zprávy od všech důležitých lidí v klubu naznačují, že šance dostat se do kádru Hurikánů je velká, ale musím makat," vypráví. Uvědomuje si, že tak trochu stojí na hokejové křižovatce. „Už to bude čistě o mně. Osobně mám pocit, že mi užší hřiště sedí, tak rozhodně chci v Carolině naplno prodat, co ve mně je a na co mám," míní.

Pobyt v Přerově je pro Nečase výhodný i v tom, že dobře pozná nového českého spoluhráče v klubu. „Je fajn mít parťáka. S Petrem Mrázkem jsme se sice poprvé potkali až tady na nedělní večeři národního týmu, ale působí jako fajn kluk. Snad si to tam oba užijeme," vypráví Nečas, ale přece jen cítí, že je v postavení krajanů v hierarchii klubu určitý rozdíl. „Péťa má pozici v brankářském tandemu Caroliny prakticky jistou, já se tam musím poprat o místo v hlavním týmu," naznačuje.

S novým trenérem národního týmu Milošem Říhou se také neznal. „Je to tady náš první kontakt, ani některý kluky z kabiny prakticky neznám, ale hokej umějí všichni. Kouč vypadal v pohodě, na ledě důsledně vyžadoval plnit cvičení. Jak je venku docela horko, tak led nebyl nejlepší. Pro mě je ale skvělé, že tady budu pět dní pravidelně na ledě a mám kvalitní přípravu, v dobré intenzitě," uvažuje Nečas.