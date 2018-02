Vondráčková, David, Kabáti. Kabinou hokejistů duní české pecky! O koho prosí Červenka?

„Vybírám hlavně české klasiky, kluci mají rádi Michala Davida, Helenu Vondráčkovou nebo Marii Rottrovou. Jak se ale začne blížit zápas, přeorientovává se to spíš na rockovou hudbu. Hlavně na Kabáty, to boduje bezkonkurenčně nejvíc," říká Šmíd.

„Jsem rád, když v šatně vyhrávají české písničky. Nebojím se říct si o nějakou, když mám na ni zrovna chuť," ubezpečuje útočník Roman Červenka, jehož velkou oblíbenkyní je Hana Zagorová. „Vždycky mi udělá radost, od ní můžu prakticky cokoliv. Nejvíc ale Proč nejsi větší a Nešlap nelámej," prozrazuje útočník švýcarského Fribourgu.

Na výběr mají hokejisté přes dva a půl tisíce skladeb, další navíc na seznam postupně přibývají. „Mladší kluci chtějí, jak já říkám, hudbu z kováren. Takové to tuc, tuc, tuc. Ale stejně většinou zůstáváme u českých klasik," tvrdí Šmíd.

Ve čtvrtek po příjezdu hráčů do haly zrovna pouštěl Svěráka s Uhlířem. „Milan Gulaš v dobré náladě hned děkoval, co to tady pouštíme. Nevím, jak to myslel," směje se Šmíd.

„Kdyby tady byl Pleky, samozřejmě bychom mu pouštěli hlavně jeho manželku," připomíná kustod Plekancovu zpívající partnerku Lucii.