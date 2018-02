Nagano byla revoluce, je stále dojatý Šlégr. Proč přišel o medaili od prezidenta?

Zažil to na vlastní kůži, byl jedním z výjimečných, kteří se zapsali do historie českého hokeje. Nagano v roce 1998 pohltilo celé Česko a obránce Jiří „Guma“ Šlégr u toho byl. Tréninky, zápasy, výhry, euforie, cesta letadlem, oslavy po návratu. Koktejl, který je silný a neopakovatelný i po dvaceti letech.

„Když mám horší životní chvilku, tak si vzpomenu. Když jsem ještě hrál a nešlo mi to, tak jsem se na to koukal, abych si připomněl ty krásný okamžiky. Přepsali jsme hokejové dějiny, byl to asi největší turnaj všech dob. Co to udělalo s lidmi u nás, to byla revoluce," vzpomíná.

Kdo Čechy pasoval za výletníky do Japonska, oprášený Růžička, vytažený Svoboda z klobouku, táta Hlinka, co bylo emotivnější než zlaté medaile, ochrana policie, starší paní se psem, medaile v davu. O tom všem se Šlégr rozpovídal ve videu Sport.cz.

NAGANO V ČASE Úterý 20. 2. Co dnes dělají zlatí hokejisté Středa 21. 2. Jak vzpomíná Jiří Šlégr Čtvrtek 22. 2. Co psalo Právo před 20 lety Pátek 23. 2. Co říká mladým turnaj století

.