Červenka s Poláškem ani zraněný Mozík s reprezentací do Francie nepocestují

S českou hokejovou reprezentací neodcestují do Francie k pátečnímu a sobotnímu utkání Euro Hockey Challenge proti domácímu národnímu týmu zraněný obránce Vojtěch Mozík a bek Adam Polášek s útočníkem Romanem Červenkou, kteří od trenéra Josefa Jandače dostali volno. Do Francie tak pocestují dva brankáři, devět obránců a patnáct útočníků.

Červenka s Poláškem budou s nároďákem až do čtvrtka trénovat v pražských Holešovicích, odpoledne už ale s týmem do Francie nepoletí a znovu se k němu připojí v pondělí v Pardubicích, kde se Jandačova družina začne připravovat na České hokejové hry (19.-22. dubna). Na nich už by měli nastoupit i brankář Pavel Francouz, a útočníci Filip Chlapík s Filipem Chytilem, první dvě posily z NHL pro přípravu na MS.

Mozík si minulý týden v přípravném duelu se Švýcarskem v Příbrami poranil koleno, kvůli čemuž v současné době nemůže trénovat. Trenéři se však stále nezdávají šance, že se obránce Podolsku stihne dát do začátku květnového šampionátu v Dánsku do pořádku.

„Doktoři nepotvrdili nejčernější variantu, že by ho zranění rovnou vyřadilo z boje o mistrovství světa. Dáme mu nějaký čas na odpočinek a počkáme si," prohlásil asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Páteční utkání začíná v Amiens v 19 hodin, odveta o den později začíná v Cergy ve 20:45. Oba duely budete moci sledovat na Sport.cz v podrobných on-line reportážích.