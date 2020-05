Fenomenální jezdec změnil během karantény názor. Bude Rossi pokračovat dál?

Spekulace ohledně kariéry legendárního motocyklisty Valentina Rossiho sílí. Hovoří se jak o jeho přestupu do jiného týmu, tak i o odchodu ze scény. Ten by si už sedminásobný světový šampion v MotoGP uměl představit. Doposud ho myšlenky na důchod dělaly smutným, avšak teď se to změnilo. „Brzy oznámím další plány,“ vzkázal fanouškům jednačtyřicetiletý Rossi.