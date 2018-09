Lacko se v Le Mans i přes trápení postavil na stupně vítězů

Lacko musel vedle soupeřů bojovat také s nastavením svého vozu. Důvodem byl nový povrch na francouzském okruhu. I přes tyto komplikace dokončil druhý závod třetí. Jeho týmový kolega Oly Janes přidal další důležité body v hodnocení nováčků a přibližuje se průběžné druhé pozici.

Obhájce titulu se úvodní jízdou víkendu doslova protrápil. Z deváté pozice, na kterou se propadl po startu, se dokázal probojovat na šestou, což se v danou chvíli rovnalo maximu možného. „Je to boj, prostě nám to tu vůbec nejede. Proti loňsku je nový povrch a zatím se nám nedaří najít ideální nastavení podvozku. Musíme s tím do dalšího závodu něco udělat. Takhle to nejde," láteřil Lacko. Po dodatečné penalizaci Reinerta se po závodě posunul na konečnou pátou pozici.

Druhá pohárová jízda pro pilota týmu Buggyra dopadla o poznání lépe, dojel na třetí pozici. „Po startu jsem jen sledoval, co tam René předvádí a bylo mi jasné, že to musí dopadnout špatně. Naštěstí jen pro něj. Já se chvíli pokoušel dostat před Steffi, ale víc jsem se pak pral s autem. Teplota stoupala víc a víc, a když se pak do toho ještě přidal Hahn... Oddychl jsem si až po odmávání závodu. Na pit lane jsem ale nedojel, protože mi po průjezdu cílem úplně přestalo jet auto. Ze třetího místa mám radost. Všechny své rivaly jsem nechal za sebou," oddechl si Lacko.