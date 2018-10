Skutečný hrdina v Pardubicích! Žokeje na hraně smrti zachránil odvážný čin veterináře

Tato událost zůstala většině fanoušků utajena. Byl to však nejtěžší moment v životě žokeje Jána Macha, který se potácel doslova na hraně smrti. Během jednoho ze závodů, který předcházel Velké pardubické, totiž po překonání jedné z překážek zůstal zaklíněn v bezvědomí ve třmeni. Kůň ho vláčel 600 metrů, než se zvíře podařilo veterinárnímu technikovi zastavit.

Co se vlastně stalo? Zdánlivě bezvýznamný moment v jednom z menších závodů se změnil v obrovské drama v momentě, kdy kůň Smajlík s žokejem Machem klopýtl na jedné z překážek. Jezdec sice stihl zareagovat a chytil se za krk koně, později se však neudržel a zůstal viset jednou nohou v třmeni.

"Nejdřív jsem byl při vědomí, pak mě kůň vypnul kopancem do hlavy a probral jsem se až v nemocnici," řekl pro deník Blesk jezdec.

Skutečným hrdinou závodu se tak stal veterinární technik Jaroslav Komárek, který s vypětím všech sil koně zastavil. „Běželi jsme tam, musel jsem přeskočit překážku. Kůň naštěstí trochu zpomalil, z boku se mi podařilo chytit ho za otěže. Normálně bych do takového rizika nešel, ale visel tam jezdec,“ popsal dramatické okamžiky čtyřicetiletý muž.

Stalo se to nejhorší, co mohlo

Podle vyjádření odborníků byl totiž jezdec v bezprostředním ohrožení života. Smrt by Machovi hrozila nejen v momentě, kdy by ho kůň vláčel další stovky metrů, ale především kdyby s jezdcem visícím ve třmeni skočil přes překážku.

„Stalo se to nejhorší, co se může žokejovi stát. Machovi navíc spadla helma, šlo jednoznačně o život. Kdyby s ním skočil překážku, zlomil ho vejpůl,“ potvrdila pro Blesk vážnost situace trenérka Růžičková.

Mach nakonec vyvázl z děsivé situace bez vážnějších zranění. „Všechno mě bolí, jsem těžce potlučený. Sice mi dali na pravou ruku sádru, ale kosti drží. Není pravda, že bych měl nějakou zlomeninu,“ říkal žokej, který si vybavoval i celý moment.

„Byl skoro konec dostihu, lehký skok, ale Smajlík ho podcenil. Klopýtl, mě to vyhodilo a noha mi zůstala ve třmenu. Nešla vykopnout, tak mě vláčel. Štěstí, že se mnou nešel překážku, to bych nemusel přežít. Někdo ho včas zastavil, za to mu patří dík“ uzavřel děsivý moment Mach.