Peklo na Dakaru. Roučkovou přejel kamión, Macík mluví o teroru

Štěstí bylo, že výrazněji bylo poškozené jen kolo. "Trsátka jsem z toho neměla, jen kolo bylo šišaté. Takže, když jsem to za hodinu vyhrabala, tak jsem ho sundala, obouchala a pomalu jsme dojela," řekl členka týmu Moto Racing Group, která je průběžně čtyřicátá.

"Chtěla bych být trošičku více vepředu, ale bohužel to nejde a patřím k pomalejším jezdům. Doufám, že se to zlepší a už nebudu vstávat levou nohou," dodala Roučková.

Ollie Roučková - Dakar 2018 4.etapa Je 19:55, tma, že není vidět na krok. V podstatě už nějaké tři hodiny čekáme jak na trní v bivaku, až se Ollie objeví na CP4, což je nějakých 60 kilometrů od nás. Dlouho se nic nedělo, až nakonec přišla zpráva naší posádky press caru, který na ní právě na CP4 čekal. "Je v pohodě, někde zapadla, otřel se o ní kamion a pomačkal jí trochu disk, tak ho rovnala, ale jede dál..!". Chvíli jsme zaraženě koukali, ale o několik chvil jsme jí měli "doma"! Zveřejnil(a) Moto Racing Group dne 9. leden 2018

Třikrát jsme se málem převrátili, tvrdil Macík

Problémy, ale zejména s technikou, řešil i Martin Macík, který se sice posunul z pátého na čtvrté místo, značně však poničil svůj kamión Liaz. "Takový teror jsme už dlouho nezažili. Pořadatelé nám to udělali pořádně těžké. Ale tak má vypadat Dakar. Navigace je složitá, auta dostávají zabrat, ocitáme se v riskantních situacích a asi třikrát jsme se málem převrátili. Nebylo to občas příjemné," uvedl Macík.

V úterý poškodil brzdy, tlumiče i dofukování pneumatik. Čas ztratil i defektem. "Mechanici budou mít celou noc co dělat, aby dali Frantu dohromady, za což se jim omlouvám. Byly to moje chyby," řekl pilot týmu Big Shock Racing, který počítá s tím, že dnes čeká na posádky jedna z nejnáročnějších etapy rallye. "Musíme jet tak, aby to auto vydrželo a my to zvládli. Jak se říká: plný plyn a kolama na zemi," dodal Macík.