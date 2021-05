Pokud bude olympiáda bez diváků, Djokovič znovu zváží svůj start v Tokiu

Světová jednička Novak Djokovič nejspíš znovu zváží svůj plánovaný start na olympijských hrách v Tokiu, pokud se turnaj bude hrát kvůli koronavirovým opatřením bez diváků. Srbský tenista to uvedl v Paříži, kde se chystá na úterní vstup do grandslamového French Open.

Organizátoři odložených olympijských her už dříve oznámili, že do Japonska nebudou vpuštěni žádní zahraniční diváci. Rozhodnutí o možné přítomnosti domácích fanoušků bylo odloženo na konec června. Pořadatelská země totiž momentálně bojuje se čtvrtou vlnou koronaviru a znovu prodloužila nouzový stav.

"Zatím s účastí na olympijských hrách počítám. Podle toho, co jsem slyšel, by tam mělo být publikum, výhradně domácí publikum. Jak jsem to pochopil, asi 20 nebo 30 procent kapacity," řekl Djokovič na tiskové konferenci. "Pokud se něco změní, pokud to bude úplně bez diváků, pak si znovu promyslím, jestli tam chci jet, nebo ne. Momentálně plánuju hrát a hrozně se těším," dodal.