Chicago - Dallas 109:107 Basketbalisté Chicaga slaví výhru, Satoranský zářil

Bulls šli do zápasu bez LaVinea a Markkanena, ale z marodky se už vrátili Wendell Carter a především Otto Porter, který chyběl většinu sezony kvůli zlomené noze. A jak moc chyběl, ukázal 18 body za 17 minut na hřišti.

Chicago prohrávalo většinu první půle až o 10 bodů, ale ve třetí čtvrtině zápas otočilo. A to i zásluhou Satoranského, jenž při obratu zaznamenal šest bodů a tři asistence za pět a půl minuty. Sedm minut před koncem pak Satoranský přidal důležitou trojku na 96:90. Ještě 25 vteřin před koncem vedlo Chicago o osm bodů, pak ale přišlo několikrát ztrát a Dallas ještě zabojoval. Na obrat už mu nicméně čas nezbyl.

Akci basketbalisty Dallasu Mavericks Luky Dončiče (77) sleduje během utkání NBA také český hráč Tomáš Satoranský z Chicaga Bulls.

Paul Beaty, ČTK/AP

Miami ukázalo, že by na Východě mohlo přibrzdit suveréna sezony Milwaukee a připravilo mu teprve devátou porážku. Navíc jako jediný tým dokázalo Bucks porazit v tomto ročníku podruhé a to celkem jasně 105:89. Jae Crowder a Jimmy Butler k tomu přispěli po 18 bodech. Už nyní má Miami stejně výher jako v minulém ročníku a to mu ještě 21 zápasů zbývá do konce základní části.

Nastřílených 89 bodů je pro Milwaukee nejméně v sezoně. Nevedlo se hvězdě Janisovi Adetokunbovi: hráči Heat ho udrželi na 13 bodech při úspěšnosti střelby 33 procent. Rozdíl byl hlavně ve střelbě trojek, neboť Bucks dali jen sedm, zatímco Heat osmnáct.

"Netvrdím, že pokaždé takto silný tým udržíme na devadesáti bodech, ale máme na to, abychom to dokázali pravidelně. Dnes to byl skvělý týmový výkon," řekl trenér Miami Erik Spoelstra. "Miami dávalo i těžké střely a velmi dobře bránilo. Nebyl to náš den," připustil kouč soupeře Mike Budenholzer.

New York zaskočil favorizovaný Houston a zdolal ho 125:123. Připravil tak Rockets o šestizápasovou vítěznou šňůru. Dokázal totiž využít malé sestavy Houstonu a výrazně ho předčil na doskoku (65:34). Knicks si už ve druhé čtvrtině vypracovali náskok a ten i přes nápor Houstonu uhájili.

"Snažili jsme se využít naší přednosti a to byla hra pod košem. Věděli jsme, že budou hrát s malou sestavou, a že když budeme mít pod košem nasazení, budeme mít hodně druhých šancí na střelu po doskoku," řekl Julius Randle, který k výhře přispěl 16 body a 16 doskoky. Nejlepším střelcem byl s 27 body RJ Barrett.

Pro Knick to bylo první vítězství nad Houstonem od ledna 2009. Nic na tom nezměnilo ani 35 bodů Jamese Hardena a 24 bodů druhé hvězdy Rockets Russella Westbrooka.

Memphis přehrál Atlantu 127:88 díky skvělému kolektivnímu výkonu. Devět hráčů totiž nasbíralo dvouciferný počet bodů.