Dvoumetrový sekáč má plán. V Praze chce trestat, ideálně K.O.

Druhý večer, kdy se bojovníci podívají do podzemí. V sobotu je na programu dalších dvanáct zápasů projektu Oktagon Underground. Tentokrát půjdou do boje vyslanci na slovenské straně pavouka. Jedním z hlavních taháků bude střet Samuela Piráta Krištofiče a Jakuba Benka. „Jsem pouliční dobrman. Underground mi připomíná časy, kdy jsem vyváděl na ulicích. Porazím je a vezmu si osm tisíc eur,“ má jasno Krištofič, kterého čeká téměř dvoumetrový thajboxer ve váze do 90 kilo.

Benko má za sebou přes šedesát zápasů. Zkušenosti získal i v zahraničí. V roce 2018 zápasil v Austrálii s Tobym Smithem. Tato bitva v ringu byla vyhlášena zápasem roku. "Devadesátka nabídne totální peklo. Extrémně zajímavá jména jsou na obou stranách," okomentoval pyramidu do 90 kilo promotér Ondřej Novotný.

„První zápas jsem měl v roce 2009. Získal jsem třeba pás v Hongkongu. Za největší úspěch považuji, že jsem se dostal do Austrálie," prozradil v MMA Letem Světem Benko.

Krištofič má zkušenostmi z MMA, střihnul si i zápas bez rukavic. A ten hodně bolel, slovenský bojovník měl po něm zlomené ruce. Soupeřem mu bude v sobotu typický postojář. Benko má o patnáct centimetrů více.

„Zápas bude určitě tvrdý, oba půjdeme po K.O. Určitě vyzkouší takedowny, ale když zjistí, že to nefunguje, bude dělat co umí. Když něco zkusí, potrestám ho. Moje největší zbraň bude klasický direkt. Přední na zábavu a zadní na K.O.," odhalil Benko možný plán bitvy.

Večer zápasů v kleci se uskuteční v Praze. Připomínka podzemí, bez fanoušků, jen klec, zápasníci a rozhodčí. Duely na tři kola po třech minutách. Před týdnem z dvanácti střetů skončily dvě třetiny před limitem, většinou stylem K.O.

„Den zápasu se blíží a já vám garantuju, že budu vítězem. A to nejen jednoho zápasu, ale celé pyramidy. On je dlouhý, je to kvalitní postojář, byl ve světě. Párkrát jsem s ním i spároval, znám jeho přednosti. Je tvrdý, jedna, dva, kop. Je vykopaný, vybouchaný, jako všichni postojáři, ale já na něho budu platit. MMA je nejtvrdší, nejlepší a nejpopulárnější sport. Všichni by ho měli dělat," usmál se v Letem Světem také Krištofič.

Otázkou je, kdo se bude smát po jejich bitvě v Praze. Jeden pojede na Slovensko s porážkou, vítěz postoupí do dalšího kola pyramidy.

Všechny zápasy můžete sledovat od 20 hodin na oktagon.tv, přenos je placený.