Jsme smečka, bojový sport by měl tvrdit charakter, říká Reinders

V MMA se pohybujete mnoho let, jaký vidíte vývoj proti deseti letům dozadu?

Obrovsky to jde nahoru. Já jsem byl u nás taková druhá generace vývoje. První, to bylo ještě valetudo, zápasy na Brumlovce, kdy proti sobě nastupovali zápasníci různých bojových umění. Byl to Petr Monster Kníže, Láďa Žák, Martin Šolc a další legendární bojovníci. To byla prvotní éra, kdy to nebylo ještě MMA.

Poté přišel další krok...

Tam jsem byl třeba já, MMA bylo v počátcích, ale nikdo pořádně nevěděl, co to znamená. Učili jsme se, okoukávali v zahraničí. Až v dnešní době mají kluci reálnou možnost trénovat opravdové MMA a dostat se do světových organizací. My jsme tu cestu vyšlapali, teď ji mají kluci volnější. V naší době jsme obhajovali, co vlastně náš sport je zač a všichni se divili, že mám vysokou školu. Dneska už lidi MMA znají, zápasy jsou v televizi, teď už to je na klucích, aby se prosadili.

Funguje inspirace ze zahraničí, UFC, Polsko?

Každý z těch kluků po očku kouká po UFC, což je naše nejlepší liga. Snažíme se tam kluky postupně dostat, uvidíme, jestli se tam někdo probojuje, spousta jich má našlápnuto.

Kteří?

Michal Martínek, Miloš Petrášek, to jsou asi dvě největší současné hvězdy.

Oba jsou z vašeho týmu, jiní v Česku nejsou?

Teď jsem mluvil o našem týmu, v Česku těch bojovníků je více. Makhmud Muradov, Patrik Kincl, Karlos Vémola usiluje o návrat do UFC, Jiří Procházka je v japonském Rizinu, ten nemá důvod odcházet jinam.

Postupem času vzniklo v Česku více organizací, které pořádají galavečery, jde o desítky turnajů za rok. Jak podle vás tito hráči mezi sebou fungují, žijí?

Konkurence je potřeba, zdravá konkurence je potřeba, bohužel se obávám, že v některých případech není úplně zdravá, používá metody, které by se neměly používat. Pro mě jsou důležité lidské vztahy, náš tým tvoří soudržnou smečku, jak říkáme. Myslím, že bojový sport by měl tvrdit charakter, bohužel ne vždy to tak bývá u lidí, kteří jsou u kormidla organizující turnaje?

Můžete být konkrétní?

Nechci jmenovat, ale jsou lidi, se kterými se dá lidsky vyjít, pak jsou lidi, se kterými se nedá domluvit, hází vám klacky pod nohy a snaží se škodit. Myslím, že jsme moc malá země, abychom si navzájem škodili. Můžeme jít různými cestami, nemusíme si pomáhat, i když bychom měli, ale házet si klacky pod nohy, to je to poslední. Já tohle dělat nebudu, ale jsou tu tací, kteří to dělají.

Má šanci toto rozpoznat fanoušek zvenčí?

Ten to příliš nepozná, je to o těch osobnostech. Pokud jste ale vnímaví, dokážete rozpoznat, kdo se více řídí charakterem a kdo více penězi.

Kolik může být v Česku organizací, galavečerů, aby akce vydělávaly, lidi stále chodili a bavili se?

MMA jako sport obrovsky roste, takže i návštěvnost je větší. V současné době tu jsou dvě silné organizace, a to Oktagon a XFN. Moc prostoru tady pro další není. Poté tu máme lokální organizace, které se zaměřují na svůj region. Například Night of Warriors v Liberci, Fight Night West v Karlových Varech, dále Victory Fighting Championship v Ostravě, také Znojmo. To jsou většinou lokální organizace, dále také GCF, které dělá lokální akce, byť celorepublikové. V současné sobě jsou ale hlavní hráči XFN a Oktagon.

Zmínil jste GCF, to pořádalo už přes čtyřicet akcí, má větší tradici. XFN a Oktagon mají několikanásobně méně turnajů, ale jsou více vidět, proč?

Myslím si, že se GCF nepodařilo podchytit vlnu nástupu MMA, nedokázali si udržet své hlavní hvězdy. Vychovali spoustu výborných bojovníků, spoustu kluků z GCF bojuje v zahraničí, tahle organizace tady zanechala pozitivní a nesmazatelnou stopu, ale řekl bych, že v dnešní době je na ústupu.

Před pár dny jste otevřel ve Stodůlkách nové prostory - Gym Reinders MMA, splnil jste si sen?

Je to jedna důležitá meta na cestě za splněným snem. Už pár let se snažím budovat silný MMA tým. Myslím, že se podařilo vybudovat jeden z nejsilnějších v České republice. Nový gym je jedna meta na té cestě, protože kluci potřebují kvalitní zázemí na všechny druhy tréninků a regeneraci. Tohle je jedna základna, druhou jsou lidé, kteří v týmu jsou, a to od trenérů až po bojovníky.