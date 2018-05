Neměl jsem stoprocentní nohy, štvalo Kulhavého, když nevyšel útok na pódium

Před vystoupením na Vysočině jste hovořil o útoku na stupně vítězů. Nakonec jste prvně v sezóně při závodě Světového poháru v elitní desítce. Jak třetí podnik seriálu hodnotíte?

Nebylo to ideální, byť desítka se samozřejmě počítá. Pro spoustu jezdců jde o cíl, já mířil výše. Hlavně kvůli minulým ročníkům, kdy jsem tady vyhrál. Nejsem spokojený. Výkonnost a nohy nebyly stoprocentní. Z hlediska wattů jsem jel o třicet čtyřicet méně, než jsou moje hodnoty. To je přibližně deset procent výkonu. Navíc v posledním kole, kdy jsem bojoval o páté místo a chtěl zkusit předjet Fumiče, tak mi zrovna spadnul řetěz. Musím si vyhodnotit posledních čtrnáct dnů a zkusím najít příčiny. Všechno budu směřovat k mistrovství světa v Lenzerheide, kde bych si rád spravil chuť. Tam mi to vyhovuje.

Vlivem startu z třetí startovní řady jste nebyl v kontaktu se špičkou hned od úvodních metrů. Šlo o velký problém?

Je fakt, že jsme jeli trošku odskočení za Schurterem, ale kdybych měl nohy, které normálně mívám, tak si čelo doskočím. Čekal jsem, že mi třeba druhá půlka sedne, ale bylo to stejné. Spíše ostatním docházelo a já jel v konstantním tempu. Prostě mi chyběla dynamika. A těch deset procent výkonu.

Jde o hodnotu, která je závislá jen na finální přípravě a posledním dnu?

Spíše o odraz minulých čtrnácti dnů, kdy jsem nezávodil v Albstadtu na minulém Světovém poháru vlivem technického problému a vlastně jsem měl poslední ostrý start před třemi týdny v Brně na Českém poháru. Asi se mi nepodařilo ideálně nastavit trénink.

V úvodu se zdálo, že jste trošku ztrácel a následně přicházelo zrychlení.

První dvě tři kola jedou všichni stejně. Rozestupy nejsou, bojuje se hodně o pozice. Já jezdím možná trochu opatrněji. Spousta lidí je občas agresivních. Já mám v hlavě, co může způsobit pád a zranění. Nechci se do karambolů přimotat. Možná jsem se málo tlačil, nikam jsem nepřeskákal. Ale primárně to bylo o nohách. Kdyby byly lepší, skupinku pěti lidí jsem přeskočil. Kromě okamžiku, kdy mi spadnul řetěz, což mě přibrzdilo, šlo o obraz výkonu, na který jsem prostě v Novém Městě měl.

Představuje absence na stupních vítězů i problém pro sebevědomí?

Je to kousek na stupně. Musím vyladit výkonnost. Kdybych byl dvacátý a chybělo mi pět minut, byl bych v jiné pozici. I s nižšími watty dokážu jet páté místo. Jen mě štve, že nejsem schopný to vyladit na závody. Po Cape Epic jsem měl cíl Albstadt a Nové Město. Nevyšlo ani jedno. Vadí mi, že jsem nedokázal formu vyladit. Chtěl jsem doma uspět. Mrzí mi, že pořád hledám, kde je problém a je to pořád dokola.

Máte už představu, jak budou vypadat nejbližší dny v přípravě?

Cítím se unavený a dal bych volno. Rozhodně však pojedu v úterý Pražské schody. A pak se rozmyslím, jestli ještě o víkendu zařadím do programu maratón na Šumavě, abych otestoval tělo a zjistil, zda je unavené nebo prostě nedostatečně rozzávoděné. Aby mi prostě vyšlo, co mám upravit a potrénovat do dalšího Světového poháru, který je za měsíc. Nyní se sezóna láme do druhé půlky a mám dost času na trénink. Pro mě bude cíl jezdit na pódium ve svěťácích a snažit se připravit na Lenzerheide, do něhož dám všechno. Na šampionátu to bude hop nebo trop.