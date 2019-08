Startuje letní sdruženářská Grand Prix, do Oberwiesenthalu míří z reprezentantů jen Portyk

Příprava se posouvá do další fáze. O víkendu 24. a 25. srpna odstartuje v Oberwiesenthalu Letní Grand Prix, vrcholná mezinárodní soutěž letní sezony v severské kombinaci. V seriálu tradičně nebudou chybět ani čeští závodníci, ale premiéry se z elitních sdruženářů zúčastní pouze Tomáš Portyk, jehož doprovodí loňský junior David Zemek a mladíci Petr Šablatura s Lukášem Kohlbergerem. Ostatní reprezentanti - Lukáš Daněk, Ondřej Pažout a Jan Vytrval - se představí až při následující akci 28. srpna v Klingenthalu.

Úvod letošní Grand Prix bude hodně netypický. Pořadatelé se snaží zatraktivnit soutěž pro diváky, a tak poprvé v historii severské kombinace bude na programu závod smíšených štafet. Po boku dvou mužů se představí také stejný počet žen.

„My se sobotních mixů nezúčastníme, protože v současné době sice bývalý reprezentační kouč Luděk Šablatura připravuje šestici mladých a talentovaných děvčat, ale zatím nemají potřebnou výkonnost. Vzhledem k tomu, že naši reprezentanti by mohli závodit až v neděli a hned poté by následoval přesun do Klingenthalu, rozhodli jsme se ušetřit je cestování," avizuje Tomáš Slavík, sportovní ředitel Úseku severské kombinace Svazu lyžařů ČR.

"O účast však projevil zájem Tomáš Portyk. Trojice mladých sdruženářů bude sbírat zkušenosti a pro Šablaturu s Kohlbergerem to bude navíc i seznámení s dějištěm příštího juniorského mistrovství světa," dodává.

Hodně věcí se v přípravě změnilo

Minulá zimní sezona byla z pohledu českých „kombiňáků" hodně nepovedená. Nedařilo se jim ve Světovém poháru ani na světovém šampionátu v Seefeldu. Talentovaní junioři, kteří sbírali tituly a medaile z vrcholných soutěží své kategorie, se mezi seniory propadali výsledkovými listinami a do hlubokého průměru zapadl i lídr Portyk. Už ve skokanské části byly jejich ztráty tak vysoké, že neměli naději na dobré umístění. V letošní letní přípravě už proto bylo hodně věcí jinak.

Sdruženář Lukáš Daněk při skoku v olympijském závodě družstev.

Ivana Roháčková

„Loni jsme trávili hodně času na cestách a na dlouhých soustředěních, což závodníkům úplně nevyhovovalo. Proto se letos systém přípravy dost změnil. Do zahraničí jsme sice jezdili často, ale na podstatně kratší dobu, takže si i kluci od sebe odpočinuli. Kondiční stránce jsme se věnovali doma v Liberci. Mnohem víc jsme se zaměřili na skokanskou část - snažíme se kombinovat skoky na malém můstku, na němž se dá trénovat odraz, a na normálním, kde už jde o kompletní skok. Testy ukazují, že zlepšení nastalo. Současně však bylo nutné, aby kluci výrazně zredukovali svou tělesnou váhu," říká reprezentační trenér Marek Šablatura.

Pažout měl divoký pád na kole

V minulých letech provázela přípravu českých sdruženářů série nejrůznějších zranění. Letošní rok byl z tohoto pohledu relativně klidný. Jediný, koho provázely zdravotní problémy, byl Lukáš Daněk, který utrpěl těžký výron v kotníku a na měsíc a půl musel vysadit v tréninku. V současné době však už výpadek dohání. Divokému pádu na kole se ani tentokrát nevyhnul Ondřej Pažout, naštěstí ho odnesl jen odřeninami.

„V minulosti jsme mívali dobré léto, ale zima byla horší, takže to teď rádi vyměníme a rozhodně nebudeme případný dobrý výsledek z Letní Grand Prix nadhodnocovat. Rozhodující bude forma v zimní sezoně. Určitě nechceme - a ani nemůžeme - zůstat na výkonnostní úrovni, kterou jsme předváděli v uplynulé. Naopak očekávám, že závodníci prodají kvalitní přípravu a maximálně se přiblíží pozicím, na které jsme u nich byli zvyklí z jejich juniorských let," dodává Marek Šablatura.