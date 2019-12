Nekonečné super-G ve Val Gardeně vyhrál Kriechmayr

Start třetího super-G sezony byl krátce před polednem, ale už po čtyřech lyžařích přišla první vynucená pauza. Na část tratě se totiž snesla mlha. Po půlhodině absolvovalo závod dalších 16 lyžařů, načež následovala další a výrazně delší přestávka.

Aby mohl být závod započítán, muselo odstartovat nejméně 30 závodníků. A to se nakonec podařilo. Kriechmayrův čas už neměl šanci nikdo ohrozit a osmadvacetiletý Rakušan se dočkal pátého pohárového triumfu v kariéře, ze super-G třetího.

"Nebylo to rozhodně příjemné a doufal jsem, že bude závod pokračovat. Ale samozřejmě tak, aby to bylo spravedlivé i pro ostatní," řekl Kriechmayr. "Pro jury to bylo dneska hrozně těžké. Chtěli to dokončit, protože předpověď na zítra není dobrá. Pak se k mlze přidal i déšť," dodal.

Vítězný Rakušan nakonec porazil o pouhých pět setin Nora Kjetila Jansruda, olympijského vítěze z této disciplíny ze Soči. Třetí byl Němec Thomas Dressen. Z 64 startujících se dostalo na trať 48, pak už se začalo stmívat. Klinský měl číslo 62.