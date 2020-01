Nejraději sportuji doma. Ale nervozita bude, vyhlíží závody v Novém Městě Razýmová

Na konci listopadu si ve finské Ruce pátým místem vylepšila dosavadní maximum, už za pár dní se Kateřina Razýmová představí ve své nejsilnější disciplíně 10 km klasicky v Novém Městě na Moravě v rámci závodů Světového poháru. Sama tvrdí, že právě na domácích tratích se cítí nejlépe. „Momentálně se těším hodně, ale tím, jak se to blíží, se budu těšit míň a míň, protože převládne nervozita. Ale až to všechno vypukne, tak se to zase srovná," směje se Razýmová.

K závodnímu lyžování se Razýmová dostala až na vysoké škole, premiéru v SP si odbyla v roce 2016 právě ve Vysočina Areně. Hned rok poté startovala na prvním mistrovství světa a zúčastnila se také olympiády v Pchjongčchangu. Na lyžování a závodění na domácí půdě nedá dopustit, je to pro ni prostě nejvíc.

„Nejraději sportuju doma, takže Český les a Capartické louky. Tam to asi zná minimum běžkařů, ale já to tam mám hodně ráda, protože jsem na těch tratích vyrůstala," říká 28letá závodnice, která má ráda běžecké lyžování kvůli nevyzpytatelnosti. „Těch proměnných, které do závodu vstupují, je strašně moc. Nikdy není předem dané, jak člověk dopadne a jak se bude závod vyvíjet," myslí si.

Česká reprezentantka se před pokračováním Světového poháru na domácí půdě svěřila, že je sice běžkování sportem jejího srdce. Přesto ale najde moment, kdy se české reprezentantce zase tak úplně nelíbí. „Nejhorší pro mě je, když stojím nahoře na kopci, dívám se do prudkého sjezdu a říkám si, že to prostě v životě nemůžu sjet," přiznává.

V tu chvíli vstupují do hry fanoušci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí veškerých závodů a ženou závodníky dopředu. „Myslím si, že fanoušci jsou to hlavní. Dělají tu pravou atmosféru a jsou důvod, proč vlastně závodíme. Pro mě osobně jsou důležití hodně," souhlasí Razýmová a dobře ví, že právě na fanouškovskou podporu se doma může o to víc spolehnout. O to víc se na Světový pohár do Nového Města na Moravě těší. Závodit se v tradičním českém středisku zimních sportů bude 18. a 19. ledna.