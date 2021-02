Šesté smrtozeniny… Kouči Ledecké v Cortině naskakují i emotivní vzpomínky

„Dneska má Ondra šest let od smrtozenin,“ pousmál se, když na něj na Facebooku v úterý vyskočila vzpomínka na událost z mistrovství světa v Beaver Creeku v roce 2015.

Tehdy Ondřej Bank při výborně rozjetém kombinačním sjezdu před cílem hrozivě spadl a utrpěl těžký otřes mozku a zranění v obličeji.

Po konci kariéry byl také Ondřej Bank součástí trenérského týmu Ledecké, pomohl jí k olympijskému triumfu v Pchjongčchangu, ale po minulé sezoně dal přednost rodině. „Byl bych rád, kdyby třeba tady na mistrovství světa v Cortině byl, myslel jsem, že by to šlo, ale nakonec už jsme to uzavřeli,“ říká Tomáš Bank.

Menší příval nostalgie mu přineslo i čerstvé oznámení dvojnásobného olympijského vítěze Američana Teda Ligety, že obří slalom v Cortině bude jeho posledním v kariéře.

„Odchází další gigant po Marcelu Hirscherovi, nedávno končil Francouz Julien Lizeraux… Je to pro mě emotivní, vedle nich jsme s Ondrou prožili velkou část kariéry,“ přiznával.

Ostatně Ligety vyhrál olympijské zlato v obřím slalomu před sedmi lety v Soči, kde skončil Ondřej Bank senzačně pátý, když po prvním kole byl dokonce druhý.