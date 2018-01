Poslední super-G před olympiádou vyhrála v Cortině Gutová

Šestadvacetiletá Gutová dosáhla 24. vítězství v kariéře a prvního po zranění kolena na únorovém MS ve Svatém Mořici, po němž musela předčasně ukončit minulou sezonu. Z výhry se naposledy radovala před rokem právě v Cortině, kde 28. ledna triumfovala ve sjezdu.

"Měla jsem v podvědomí, že se kruh uzavírá. Loni jsem tu naposledy startovala v červeném dresu (vedoucí ženy SP), pak přišlo zranění a těžký rok," rekapitulovala Gutová. "Ale jsem pozitivní člověk a stále jsem si říkala, že když získám zpět dřívější sílu a využiju toho, co jsem se naučila díky zranění, pak budu zase silnější. Ještě to není tak daleko, ale přijde to," řekla celková vítězka SP z roku 2016.

Smůlu měla vítězka sobotního sjezdu Lindsey Vonnová, kterou ve střední pasáži zasáhl silný náraz větru. Ve zvířeném sněhu ztratila slavná Američanka rychlost a musela se spokojit s šestým místem s odstupem 37 setin za Gutovou.

"Byl to nešťastný den," řekla Vonnová, jež přitom startovala hned před Gutovou, která měla následně mnohem lepší podmínky. "Nikdy v životě jsem takový poryv větru v závodě nezažila. Ale s tím nic nenadělám, to je prostě lyžování. Snad budu mít více štěstí v únoru," řekla s vyhlídkou na olympijské hry.

Problémy ale měly i další lyžařky. Domácí favoritka Sofia Goggiaová, vítězka pátečního úvodního sjezdu v Cortině, vylétla z trati. Kvůli chybě závod nedokončila ani Američanka Mikaela Shiffrinová, jež ale vede SP s luxusním náskokem 876 bodů před dnes pátou Tinou Weiratherovou z Lichtenštejnska. Gutová se dostala do vedení v hodnocení super-G.