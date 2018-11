Je Evropan, proto ho mnoho lidí nerespektuje. Český rozehrávač si ale hlasitě říká o základní sestavu

Ještě ve druhé čtvrtině prohrávali Wizards o dvacet čtyři bodů. Nicméně podařenou stíhací jízdou manko dokázali srovnat a čtyři a půl minuty před koncem se dostali do vedení, které do konce utkání udrželi.

Velkou měrou se na překlopení skóre podílel i Satoranský. Přestože začínal stejně jako v každém duelu v letošním ročníku na lavičce, odehrál dvacet čtyři minut a třinácti body si stanovil nové zámořské maximum v zápase, do kterého zasáhla i největší hvězda týmu a přímý Satoranského konkurent John Wall.

„Tomáš byl jedním ze dvou hráčům, jejichž výkony byly klíčem k našemu vítězství. Pokud by se jim tak nedařilo, pravděpodobně bychom nevyhráli," uznal kouč Washingtonu Scott Brooks.

Zkušený stratég zároveň připustil, že si český rozehrávač zaslouží více prostoru na hřišti. „Tomáš přetéká nadšením a je to vidět. Snažím se mu najít víc minut. Já jsem pomalý a trvalo mi patnáct zápasů, abych přišel na to, že si zaslouží hrát více."

Statistiky Tomáše Satoranského v posledních pěti zápasech Zápasy čas na hřišti body asistence doskoky +/- Proti Orlandu 12:20 7 1 1 9 Proti Clevelandu 16:50 8 4 1 15 Proti Brooklynu 11:57 4 1 1 -2 Proti Portlandu 18:43 10 7 2 22 Proti LA Clippers 24:08 13 3 7 2

Satoranský už v minulých duelech ukázal, že si větší časové vytížení zaslouží. Zvlášť když se týmu tolik výsledkově nedaří. Wizards prohráli jedenáct ze sedmnácti zápasů. V posledních pěti duelech ale třikrát zvítězili, což je zásluha i pražského rodáka, kterému se povedly hlavně střetnutí proti Clevelandu (119:95) a Portlandu (109:119). Získané sebevědomí pak potvrdil i na domácí palubovce v souboji s Clippers, kdy se mu povedla zejména druhá čtvrtina, ve které měl šňůru sedmi bodů.

„Tomáš je zabiják, i když to o něm mnoho lidí neví. Mnoho lidí ho nerespektuje dostatečně, protože je to Evropan, ale protože ho neznají. On tuhle hru opravdu umí," ocenil Satoranského přínos pro tým jeden z klíčových hráčů Bradley Beal.