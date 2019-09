Házenkářky čeká ve Skopje jeden z klíčových zápasů kvalifikace

České házenkářky dnes sehrají jeden z klíčových zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. Po středečním vítězném vstupu do čtyřčlenné skupiny proti Portugalsku nastoupí ve Skopje v Severní Makedonii, která by podle papírových předpokladů měla být hlavním soupeřem výběru kouče Jana Bašného v boji o postupové druhé místo. Případná výhra by reprezentantky výrazně přiblížila k účasti na šampionátu.