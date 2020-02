Český volejbalista má v Itálii celý realizační tým v karanténě

Donovan Džavoronok by byl nejradši, kdyby dával rozhovory o volejbalu, ale sport jde aktuálně stranou. Italská nejvyšší liga je kvůli šíření koronaviru na severu Apeninského poloostrova přerušena a realizační tým Monzy, kde dvaadvacetiletý český smečař působí, je v karanténě.

"Na devět dnů, protože jeden z členů realizačního týmu byl na večeři s jedním z možných infikovaných," vysvětlil Džavoronok v telefonickém rozhovoru ČTK. Hráči na testy nemuseli. "Jen kdyby se ukázaly příznaky," uvedl volejbalista.

Džavoronok je v kontaktu s rodinou a přáteli. Všechny ujišťuje, že je v pořádku, a odpovídá stejně: "Že jsem v pohodě a myslím, že nám nic hrozného nehrozí. Všichni se ptají, jak a co se děje. Volejbal teď nikoho moc nezajímá."

V Monze ale cítí obavy obyvatel na každém kroku. Nejvíce v obchodních domech. "Lidé nosí roušky a vykupují většinu trvanlivých věcí," řekl. Sám se snaží panice nepodléhat. "Začíná se o tom bavit víc a víc lidí, ale snažím se žít normálně. Nebojím se a nesedím doma, jen se vyhýbám zalidněným místům," doplnil.

Volejbalisté Vero Volley Monza mají navíc dobré informace od své prezidentky Alessandry Marzariové, která je primářkou v místní nemocnici.

Většina celků na severu Itálie přerušila přípravu. V Monze ale normálně plní týdenní tréninkový plán. "Jen trénujeme pod dohledem koučů mládeže, kteří plní pokyny hlavního kouče. Je to všelijaké, ale snažíme se udržet formu," řekl.

Monza je po horším začátku soutěže na osmém místě Série A, které jako poslední zaručuje postup do play off. "Jsme na hraně, ale doufám, že se udržíme na vítězné vlně a postoupíme," řekl druhý nejvíce bodující hráč týmu s 278 body. "Osobně mám ze své hry celkem dobrý pocit, ale vždycky to může být lepší."

Italská volejbalová soutěž je přerušena do konce února. V neděli 1. března se rozhodne o dalším vývoji. "Čekáme a uvidíme, co bude," řekl Džavoronok.