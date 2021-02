Karlovarsko vyhrálo o jediný set základní část extraligy

O jediný set vyhráli volejbalisté Karlovarska základní část extraligy před Českými Budějovicemi. V posledním 22. kole Západočeši porazili Liberec 3:1 a uhájili domácí neporazitelnost. Týmy Karlovarska i Jihostroje nasbíraly shodně 55 bodů, doma neztratily v 11 zápasech ani bod. Liberec vstoupí do play off ze třetí příčky. Šesté místo a zároveň poslední přímé postupové do čtvrtfinále uhájila Ostrava.