Celtics po návratu z Londýna dál čekají na výhru

Basketbalisté Bostonu prohráli v NBA potřetí za sebou a opět doma, tentokrát lídr Východní konference podlehl jednomu z nejhorších týmů soutěže Orlandu 95:103. Celtics nespasil ani navrátilec do sestavy po jednozápasové pauze Kyrie Irving, který nastřílel 40 bodů. San Antonio v neděli přišlo o sérii 14 domácích vítězství, poté co prohrálo s Indianou 86:94.

Orlando je předposlední ve Východní konferenci a vyhrálo teprve potřetí z posledních dvaceti utkání. Po vyrovnané první půli hosté ovládli třetí čtvrtinu 32:12 a v TD Garden už si vítězství pohlídali. "Nehráli jsme dobře ani na jednom konci palubovky," konstatoval domácí kouč Brad Stevens. Jeho tým čeká na výhru od návratu z Londýna, kde Celtics 11. ledna porazili Philadelphii.

"Vždycky je dobrý pocit porazit takového soupeře," radoval se rozehrávač hostů Elfrid Payton, autor 22 bodů. "Cítili jsme už proti Clevelandu, že hrajeme dobře, ale vítězství nám uniklo. Takže o to je to teď sladší," poukázal na čtvrteční porážku s Cavaliers o jediný bod (103:104). "Elfrid byl náš lídr, ve třetí části nám hodně pomohly jeho motorové nájezdy do koše," řekl trenér Frank Vogel.

K Paytonovi se přidal zejména francouzský křídelní hráč Evan Fournier, který se postaral o 19 bodů. Aaron Gordon si připsal double double za 11 bodů a 13 doskoků.

Indiana uštědřila San Antoniu teprve třetí domácí porážku v tomto ročníku a první od 10. listopadu. Victor Oladipo se na tom podílel 19 body. Pacers v zápase vedli až o 17 zejména díky dobré obraně, která domácí donutila k 20 ztrátám a vedla k 15 ziskům.

Detroit po sérii porážek vypadl z postupové osmičky ve Východní konferenci a v neděli si po pátém neúspěchu za sebou nepolepšil. Brooklyn na jeho palubovce zvítězil 101:100 košem Spencera Dinwiddieho sekundu před koncem. Los Angeles Lakers se vyrovnali s absencí Lonza Balla a porazili New York Knicks 127:107. Náhradník Jordan Clarkson se blýskl 29 body a 10 asistencemi a Julius Randle 27 body a 12 doskoky.