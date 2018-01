James jako nejmladší hráč NBA pokořil hranici 30 000 bodů

První dvě střely v utkání sice James minul, ale pak se rozjel a proměněným pokusem za dva body sekundu před koncem první čtvrtiny se zařadil po bok legend soutěže Kareema Abdula-Jabbara (38 387 bodů), Karla Malonea (36 928), Kobeho Bryanta (33 643), Michaela Jordana (32 292), Wilta Chamberlaina (31 419) a Dirka Nowitzkého (30 808). Překonal dosavadního rekordmana Bryanta, který na milník dosáhl ve věku 34 let a 104 dnů.

"Je to mimořádný okamžik," řekl James, který má nyní na kontě 30 021 bodů. "Je to ale něco, na co jsem nikdy vyloženě necílil. Moje hra není založená na tom, že na prvním místě je střelba. Rád zapojuji spoluhráče a přihrávám. To, že jsem teď tady jako nejmladší hráč v historii, který překonal hranici 30 000 bodů, je vedlejší produkt mojí hry, do které jsem vždy vkládal spoustu úsilí."

V zápase nastřílel 28 bodů a přidal devět doskoků a sedm asistencí. Výhru ale slavili Spurs, které vedl jedenadvacetiletý Dejounte Murray. Šikovný rozehrávač nastoupil v základní sestavě podruhé za sebou místo uzdraveného francouzského veterána Tonyho Parkera a s 19 body, 10 doskoky a sedmi zisky patřil ke strůjcům vítězství. Nejlepším domácím střelcem byl s 30 body LaMarcus Aldridge.

Počtvrté za sebou zaváhal vedoucí tým Východní konference Boston, který ve Staples Centru podlehl domácím Los Angeles Lakers 107:108. Naopak lídři Západní konference a obhájci titulu z Golden State vyhráli nad newyorskými Knicks 123:112.