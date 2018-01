Remíza posunula házenkáře do boje o 5. místo, mohou přepsat historii

Čeští házenkáři remizovali v posledním utkání čtvrtfinálové skupiny mistrovství Evropy se Slovinci 26:26 a v pátek si zahrají v Záhřebu s domácími Chorvaty o celkové 5. místo, což by znamenalo nejlepší umístění národního týmu v historii šampionátu. Dosud je český maximem šestá příčka z roku 1996.

Stanislav Kašpárek po poslední střele do břevna.

Do semifinále z varaždínské skupiny postoupili soupeři Česka v základní části turnaje Dánové a Španělé, reprezentantům by k postupu mezi elitní čtyřku nestačil ani případný skalp Slovinců. „Moc nás těší, že si zahrajeme na šampionátu ještě jeden zápas," líčil trenér Daniel Kubeš, když bylo po večerní výhře Španělů nad Němci 31:27 už jasné, že se reprezentanti mohou stěhovat do chorvatské metropole.

Kubeš ocenil s jakým entuziasmem národní mužstvo vystupovalo i proti bronzovým medailistům z loňského MS. „Zase mohu být pyšný na to, jak tým bojoval. Nechal na hřišti srdce, šel opět za hranu svých možností a nakonec to vyšlo na dělbu bodů, to musíme respektovat," dodal.

Vítězný gól mohl v předposlední sekundě dát mladíček Kašpárek, který však zblízka trefil jen břevno. Bylo to každopádně znovu veliké drama, podobně jako o den dřív v souboji s Makedonci. „Měli jsme jen sedmnáct hodin na odpočinek, ale vyhrabali jsme ještě nějaké zbytky sil," líčil nejlepší český střelec Ondřej Zdráhala.

Češi dostali dvě červené karty

Házenkáři výborně začali, po čtvrthodině vedli 9:6 a v brance zase čaroval Mrkva. Bronzoví medailisté z loňského MS Slovinci až v závěru první půle čtyřmi góly po sobě korigovali skóre, ale český tým se nezlomil ani v okamžiku, kdy se soupeř dostal ve druhé půli do vedení. To už reprezentace postrádala dva defenzivní pilíře, červenou kartu viděli Stehlík a po něm i Petrovský.

Střelecky v tu chvíli Slovinsko táhl Zarabec, reprezentanti měli problém se prosadit proti jejich zatažené obraně. Česko zvedla až šňůra pěti gólů znamenající vedení 20:16, kdy svou úlohu plnil Zdráhala a dařilo se dostávat míč pro zakončení do křídel. Soupeř však taky ukázal svou sílu, sedm minut před koncem bylo znovu vyrovnáno (23:23). Slovinci ještě utekli na rozdíl dvou branek, ale mladíček Mubenzem vzal odvážně střely na sebe.

V dramatickém závěru, kdy se v brance blýskl skvělý Galia, přišel poslední útok na české straně, který skončil zmíněnou Kašparkovou střelou do břevna. „Myslím, že jsme udělali maximum, teď nám nezbývá než si přát něčí vítězství v posledním utkání celé skupiny, abychom mohli začít balit do Záhřebu. Ale ať už to dopadne jakkoli, stydět se nemusíme. Pro nás parádní šampionát," uvažoval Zdráhala.

V semifinále se utkají Dánsko–Švédsko a Francie–Španělsko. Česko bude hrát svůj zápas o 5. místo s domácím Chorvatskem už v pátek od 15:30 hodin.

Čtvrtfinálová skupina II (Varaždín): Česko - Slovinsko 26:26 (12:11), Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Horák 1, Kašpárek 4, Hrstka 1, Zdráhala 9/2, Číp 5, Šlachta, Bečvář 2, Stehlík, Petrovský, Mubenzem 3, Zeman 1, Landa, Kotrč, Sviták. Nejvíce branek Slovinska: Kavtičnik 6/1, Zarabec 5. Rozhodčí: Fonseca, Santos (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 2/2. Vyloučení: 2:6. ČK: 19. Stehlík, 30. Petrovský (oba ČR). Dánsko - Makedonie 31:20 (12:12), Španělsko - Německo 31:27 (14:13).

Konečná tabulka: 1. Dánsko 5 4 0 1 140:123 8 2. Španělsko 5 3 0 2 142:118 6 3. Česko 5 2 1 2 113:131 5 4. Slovinsko 5 1 2 2 134:133 4 5. Německo 5 1 2 2 124:126 4 6. Makedonie 5 1 1 3 114:136 3

Čtvrtfinálová skupina I (Záhřeb): Bělorusko - Srbsko 32:27 (16:11), Norsko - Švédsko 28:25 (12:11), Francie - Chorvatsko 30:27 (19:13).