Final Four Evropské ligy volejbalistů uspořádají Karlovy Vary

Čeští volejbalisté mají jistotu, že si zahrají Final Four Evropské ligy a budou tak moci usilovat o postup do elitní Ligy národů. Evropská volejbalová konfederace CEV totiž Česku přidělila pořadatelství závěrečného turnaje, hrát se bude 13. a 14. června v Karlových Varech. Volejbalový svaz to oznámil na svém webu.