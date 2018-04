Wizards přehráli Boston, Philadelphia má klubový rekord

Hvězdou Wizards byl kapitán a rozehrávač John Wall, autor 29 bodů a 12 asistencí, díky nimž překonal hranici 5000 asistencí v kariéře. Domácí přitom celou první půli prohrávali, poté však proti soupeři, na něhož mohou narazit v prvním kole play off, zabrali.

"Vyhrát před startem bojů o titul je vždycky fajn, protože to zvedne sebevědomí," řekl druhý nejlepší střelec Washingtonu s 19 body Bradley Beal. Dvouciferný počet bodů dali i další čtyři hráči Wizards. K obratu pomohl také Satoranský. Šestadvacetiletý reprezentant byl v hodnocení plus mínus třetím nejlepším v týmu.

Wall se po více než dvouměsíční pauze po operaci kolena dostává do formy. V posledním duelu před play off ale spoluhráčům v Orlandu zřejmě nepomůže a bude se šetřit. "Jasně, že chci hrát a pomoct. Ale přijmu cokoli. Rozhodnutí je na trenérovi," uvedla bývalá jednička draftu. Chybět možná bude i křídelník Otto Porter, jenž proti Bostonu nenastoupil do druhé půle kvůli potížím s lýtkem.

Philadelphia zvítězila i díky 28 bodům JJ Redicka 121:113 v Atlantě a vítěznou sérii prodloužila na 15 utkání. Ještě delší ji měla v roce 1966, tehdejší rekord 18 triumfů však nebyl v rámci jedné sezóny. Sixers jsou ve Východní konferenci třetí, i když stále hrají bez zraněného lídra Joela Embiida.

Vítěz dlouhodobé části NBA Houston uspěl v Los Angeles proti Lakers 105:99. Zato obhájci titulu z Golden State schytali v posledním duelu před play off debakl v hale Utahu 79:119. Střelecky Jazz táhl Donovan Mitchell, dal 22 bodů a stanovil rekord mezi nováčky v počtu trojek v sezóně - zatím jich má 186.