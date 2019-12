Nečekala jsem, že se na trojce ještě vrátím, přiznala šťastná Sáblíková

Extrémně vydařený rok má za sebou rychlobruslařka Martina Sáblíková. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka sice letos nemohla rozšiřovat svou sbírku olympijských medailí, ale jinak vyhrála prakticky vše, co mohla. Třikrát se stala mistryní světa a navíc hned třikrát překonala světový rekord.

I proto hvězda dlouhých tratí jen těžko vybírala osobní "nej" roku 2019. "Byla tam dvě mistrovství světa, která se mi povedla, a do toho světové rekordy. Těžko se to odděluje od sebe. Pro mě byla ale asi největším překvapením trojka. Nepředpokládala jsem, že se mi podaří na této trati vrátit," uvedla Sáblíková ČTK.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka dlouhodobě kraluje pětikilometrové trati, letos však ovládla i hlavní závody na trati 3000 metrů. V Inzellu vyhrála MS a poté v zámoří v rozmezí týdne dvakrát překonala světový rekord na této trati.

"Předešlý svěťák platil třináct let a nepředpokládala jsem, že se mi to ještě povede," přiznala Sáblíková, která dokázala vylepšit dosavadní maximum Kanaďanky Cindy Klassenové nakonec o 0,68 sekundy. V Calgary poté překonala i vlastní rekord na pětce.

Zdraví Sáblíkové drží

Klíčem k úspěchům Sáblíkové bylo zdraví. Zatímco o rok dříve v olympijské sezoně ji limitovaly různé zdravotní problémy, letos bylo vše jinak. "Jako mávnutím kouzelného proutku se to změnilo a přestalo mě vše bolet. Přehoupl se rok a koleno ustoupilo, záda nebolela a najednou bylo vše jiné," pochvalovala si rodačka z Nového Města na Moravě.

Trojnásobná olympijská šampionka oproti minulosti letos neabsolvovala tolik závodů. Dřív startovala při Světových pohárech prakticky na všech tratích. "Vyplynulo to ze situace. Dříve jsme jezdily i týmy, jezdila jsem kilák, závody s hromadným startem i pětistovku. Jak přišly zdravotní problémy, tak jsme s trenérem vybrali závody, které byly nejdůležitější," řekla Sáblíková.

Problémy jsou zapomenuty. Martina Sáblíková ve druhém závodě SP na 3000 m v Tomaszówě vyhrála.

Pavel Lebeda/Sport Invest

Přestože v aktuální sezoně, která začala v listopadu, plánovala jezdit i kilometr, po kratší nemoci v úvodu je vše jinak. "Je dobře, že těch startů není tolik. Tělo se nedostává do stoprocentního nasazení třikrát čtyřikrát za dva tři dny. Na druhou stranu je kilák dobrý, člověk si vyzkouší spoustu věcí. Má to pro i proti. V minulé sezoně mi to ale asi pomohlo," uvedla Sáblíková, která letos popáté v kariéře ovládla MS ve víceboji.

Královna dlouhých tratí v minulosti mluvila o tom, že po olympiádě v Pchjongčchangu ukončí aktivní kariéru. Rozhodla se ale závodit dále a nyní věří, že vydrží do dalších her v Pekingu 2022.

Sáblíková: Olympiádu mám v hlavě

"Olympiádu mám v hlavě, hrozně ráda bych tam závodila, ale je to daleko. Nevíš, zda přijde zranění nebo něco jiného. Po problémech, které jsme v minulosti měla, jdu rok po roce. Vše beru postupně. Člověk ani jinak myslet nemůže," podotkla Sáblíková.

Momentálně si dvacetinásobná mistryně světa užívá Vánoce doma s rodinou. "Už sedmadvacátého ale odjíždíme na soustředění do Itálie. Při posledních Světových pohárech v Kazachstánu a Japonsku jsme i s ohledem na cestování a aklimatizaci nemohli pořádně trénovat. Teď dostaneme zabrat," řekla Sáblíková, která se do Collalba těší i proto, že si tak konečně užije i sníh.