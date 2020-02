Kanoista Lhota byl druhý v silně obsazeném závodu v Austrálii

Vodní slalomář Matyáš Lhota skončil druhý v silně obsazeném závodu světové série v Penrithu. Dvacetiletý kanoista nestačil pouze na Slovince Benjamina Savšeka. Do finále postoupili i Václav Chaloupka, Lukáš Rohan a kajakářka Kateřina Kudějová.

"Mám z toho hroznou radost, je to první závod sezóny a určitě to zvedne sebevědomí do české nominace, která nás čeká v dubnu," uvedl v tiskové zprávě svazu Lhota. "Byl jsem trošku unavený ze semifinále, ale myslím si, že ve finále jsem předvedl dobrý výkon," dodal.

O ještě lepší výsledek připravilo Lhotu drobné zaváhání v brance číslo 16. Za Savšekem nakonec zaostal o necelé tři sekundy. Chaloupka skončil šestý, vítěz kvalifikace i semifinále Rohan desátý.

Mezi kajakářkami triumfovala domácí hvězda Jessica Foxová. Jediná česká zástupkyně ve finále Kudějová obsadila sedmé místo. Karolína a Antonie Galuškovy, Kateřina Beková a Barbora Valíková vypadly v semifinále.