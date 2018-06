Sprint kilometrem žuly. Lezci poprvé zdolali El Capitan pod dvě hodiny

Kde leží lidské limity? Američtí lezci Alex Honnold a Tommy Caldwell ve středu posunuli hranici nemožného na žulovém monolitu El Capitan v Yosemitském národním parku, když zdolali ikonickou cestu The Nose poprvé v historii pod dvě hodiny. Necelý kilometr vertikály jim zabral 1:58:07 hod!

Alex Honnold (vlevo) a Tommy Caldwell na vrcholu masivu El Capitan v Yosemitech. Americká lezecká esa prostoupila cestu The Nose jako první pod dvě hodiny.

Honnold s Caldwellem ve středu završili na El Capitanu zběsilý kvapík posledního týdne, jehož cílem bylo překonání magické hranice dvou hodin, považované za nepřekročitelnou. Minulou středu ostřílená yosemitská dvojka posunula dosavadní rekord 2:19:44 hod. Jima Reynoldse a Brada Gobrighta z loňského října na 2:10 hod. V pondělí přeběhli legendární cestu, která i zkušeným lezcům zabere dva až tři dny, za 2:01:50 hod.

Zlatý hřeb přišel o dva dny později. Opět úprk vzhůru stěnou a na vrcholovém plató na hodinkách čas 1:58:07 hod. Historie linie The Nose vstoupila do nové fáze přesně šedesát let od prvovýstupu, který partě kolem legendárního kalifornského bouřliváka Warrena Hardinga zabral v roce 1958 47 dní!

"Senilní fotřík" děkoval

„Jsem vděčný za přátelství s tímhle týpkem (Alexem Honnoldem). Díky, že jsi vytáhl senilního handicapovaného fotříka až na vrchol," napsal v nadsázce na svůj instagram Caldwell - otec dvou dětí, který i bez chybějící části levého ukazováčku (následek práce s motorovou pilou) patří k nejlepším skalním lezcům světa.

Ve svém postu Caldwell současně poděkoval svému parťákovi za bezpečný průstup a připomněl tragédii, která se na El Capitanu odehrála minulou sobotu. Zkušení lezdci Jason Wells a Tim Klein se zřítili ze zatím neupřesněných důvodů z cesty Salathé Wall a třísetmetrový pád neměli šanci přežít.

Historie cesty The Nose se přímo prolíná s legendami yosemitského vícedélkového lezení. Z jen těžko uvěřitelné délky Hardingova výstupu začaly další esa záhy ukrajovat, k současnému rekordu ale byla dlouhá cesta. První opakování provedl Royal Robbins s druhy v roce 1960 za sedm dní. Až v roce 1975 se partě Jima Bridwella podařil průstup během jednoho dne za sedmnáct hodin. K deseti hodinám se v roce 1986 přiblížili John Bachar a Peter Croft.

V novém tisíciletí padla hranice čtyř hodin zásluhou Deana Pottera a Timmyho O'Neilla. Hans Florine a Judži Hirajama prolomili v roce 2002 tříhodinový limit. Poslední zápis přišel loni v říjnu. A pak se na možná nejslavnější vícedélkovou cestu na světě začali soustředit Honnold s Caldwellem.

Že se podaří překonat hranici nemožného právě těmhle dvěma bylo nabíledni - v Yosemitech dnes asi není větších ikon. Honnold už roky uchvacuje nejen lezecký svět svými nejištěnými sólovými výstupy i odvážnými projekty s lanem. Caldwell zase korunoval svou kariéru v roce 2015, kdy za jedenáct dnů přelezl na El Capitanu jako první extrémně náročnou stěnu Dawn Wall tzv. volným způsobem, tedy bez použití technických pomůcek k postupu (jeho výkon o rok později vylepšil Čech Adam Ondra na osm dnů).