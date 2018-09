Sudí, kterého vyplísnila Serena, teď nešetřil ani mužskou hvězdu. Jak to dopadlo?

Hrající legenda Serena Williamsová a řada dalších tenisových hvězd na něm po nedávném ženském finále US Open nenechaly nit suchou, už další víkend se ale dostal portugalský sudí Carlos Ramos znovu do akce na elitní úrovni. A jak si vedl týden poté, co se jeho jméno skloňovalo takřka po celém světě?