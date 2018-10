Česká jednička je blíž Turnaji mistryň, v Tchien-ťinu si zahraje o další titul. Federer padl

Finálovou soupeřkou šestadvacetileté Plíškové bude Francouzka Caroline Garciaová, která ve druhém semifinále porazila Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Vzájemná bilance vyznívá 3:2 pro českou hráčku.

V duelu s bývalou světovou devítkou Bacsinszkou, která je aktuálně až na 329. pozici žebříčku, Plíšková výborně podávala. Soupeřce nepovolila ani jeden brejkbol a při svém servisu ztratila v utkání pouhých osm fiftýnů. Od stavu 2:2 získala deset z dalších jedenácti gamů a proměnila hned první mečbol.

„Utkání jsem měla pod kontrolou. Bylo to docela rychlé, zdála se mi (Bacsinszká) trochu unavená po tom včerejším dlouhém zápase. Vím, že umí hrát lépe, ale já jsem se obávala jen sama sebe," řekla vítězka na webu WTA.

V žebříčku letošního roku si Plíšková upevnila osmou pozici, zajišťující start na vrcholu sezóny v Singapuru. Před Nizozemkou Kiki Bertensovou, jež ve čtvrtek vypadla v Linci ve druhém kole, zvýšila postupem do finále náskok na 130 bodů. „Na Singapur teď mám dobrou šanci. Kdyby se to opravdu povedlo, bylo by to skvělé," dodala.

Do své sbírky může Plíšková přidat dvanáctý turnajový vavřín a podruhé v kariéře tak získat v jedné sezóně tři tituly. Poprvé to dokázala loni. Letos kralovala v dubnu ve Stuttgartu a nedávno se radovala v Tokiu. Garciaová vyhrála pět turnajů, v letošním roce je však ve finále poprvé.

Jastremská si v Hongkongu zahraje premiérové finále WTA

Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská postoupila na turnaji v Hongkongu poprvé v kariéře na okruhu WTA do finále. Osmnáctiletá hráčka potvrdila pověst slibného talentu a Číňanku Čang Šuaj porazila 7:5, 6:4.

O premiérový titul se Jastremská utká s další čínskou tenistkou Wang Čchiang. Turnajová šestka nejprve v ranní dohrávce odloženého čtvrtfinále vyřadila nejvýše nasazenou Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a poté za dvě hodiny a 42 minut udolala i čtyřku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. Po výhře 6:7, 6:4, 7:5 se o další krok přiblížila třetímu titulu v sezóně i v kariéře.

Jastremské momentálně ve světovém žebříčku patří 102. místo a už nyní je jasné, že si vylepší kariérní maximum, kterým byla začátkem září 96. příčka. Postupem do finále se posune na konec osmé desítky, zisk titulu by ji vynesl ještě o zhruba o deset míst výš.

Djokovič je v Šanghaji ve finále a bude světovou dvojkou

Srbský tenista Novak Djokovič deklasoval v semifinále turnaje Masters v Šanghaji Alexandera Zvereva 6:2, 6:1 a je krok od zisku čtvrtého zdejšího titulu. Postupem do finále si navíc zajistil posun na druhé místo světového žebříčku ATP, na kterém vystřídá svého velkého rivala Rogera Federera.

Švýcar prohrál ve druhém semifinále s Chorvatem Bornou Čoričem za hodinu a čtvrt 4:6, 4:6. Ani případná obhajoba vítězství v Šanghaji ho ale od poklesu na třetí příčku zachránit nemohla.

Jednatřicetiletý Djokovič se po dlouhé zdravotní pauze dostal zpět do někdejší formy. Po tápání v úvodu sezony získal grandslamové tituly ve Wimbledonu a na US Open a dnes svou vítěznou sérii protáhl už na 17 zápasů.

O deset let mladšího soupeře zničil srbský tenista za necelou hodinu. Na kurtu nečelil ani jednomu brejkbolu a bude útočit na 72. titul z turnaje ATP v kariéře. Jeho soupeřem bude další jednadvacetiletý hráč z nastupující generace. Čorič, kterému v žebříčku ATP patří 19. místo, porazil sedmatřicetiletého Federera ve druhém vzájemném duelu za sebou.

Tenisový turnaj žen v Tchien-ťinu v Číně (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů): Dvouhra - semifinále: Karolína Plíšková (1-ČR) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 6:1 Garciaová (2-Fr.) - Sie Šu-wej (5-Tchaj-wan) 6:3, 6:4

Tenisový turnaj žen v Hongkongu (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Wang Čchiang (6-Čína) - Svitolinová (1-Ukr.) 6:2, 6:4. Semifinále: Jastremská (Ukr.) - Čang Šuaj (Čína) 7:5, 6:4. Wang Čchiang - Muguruzaová (4-Šp.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5